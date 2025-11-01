Mansioncoin Cena (MANSION)
-0.77%
+2.51%
+12.76%
+12.76%
Cena Mansioncoin (MANSION) v reálném čase je $0.00005682. Za posledních 24 hodin se MANSION obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00005513 do maxima $ 0.00005806, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MANSION v historii je $ 0.00015157, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00004298.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MANSION se za poslední hodinu změnila o -0.77%, za 24 hodin o +2.51% a za posledních 7 dní o +12.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Mansioncoin je $ 55.11K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MANSION je 964.52M, přičemž celková zásoba je 964516712.189326. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 55.11K.
Během dnešního dne byla změna ceny Mansioncoin na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mansioncoin na USD $ -0.0000137722.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mansioncoin na USD $ -0.0000188320.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mansioncoin na USD $ -0.00002022919271828057.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+2.51%
|30 dní
|$ -0.0000137722
|-24.23%
|60 dní
|$ -0.0000188320
|-33.14%
|90 dní
|$ -0.00002022919271828057
|-26.25%
Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
