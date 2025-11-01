BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Make CRO Great Again je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MCGA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCGA.Dnešní aktuální cena Make CRO Great Again je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MCGA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCGA.

Více informací o MCGA

Informace o ceně MCGA

Co je to MCGA

Oficiální webové stránky MCGA

Tokenomika pro MCGA

Předpověď cen MCGA

Logo Make CRO Great Again

Make CRO Great Again Cena (MCGA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MCGA na USD

$0.00054773
+2.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Make CRO Great Again (MCGA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:01:12 (UTC+8)

Informace o ceně Make CRO Great Again (MCGA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00270858
$ 0
-0.26%

+2.40%

-13.50%

-13.50%

Cena Make CRO Great Again (MCGA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MCGA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MCGA v historii je $ 0.00270858, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MCGA se za poslední hodinu změnila o -0.26%, za 24 hodin o +2.40% a za posledních 7 dní o -13.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Make CRO Great Again (MCGA)

$ 547.73K
--
$ 547.73K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Make CRO Great Again je $ 547.73K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MCGA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 547.73K.

Historie cen v USD pro Make CRO Great Again (MCGA)

Během dnešního dne byla změna ceny Make CRO Great Again na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Make CRO Great Again na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Make CRO Great Again na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Make CRO Great Again na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.40%
30 dní$ 0-42.37%
60 dní$ 0-73.08%
90 dní$ 0--

Co je Make CRO Great Again (MCGA)

MCGA - Make CRO Great Again Born from the ashes of the bear market, MCGA is the rallying cry of every CRO holder who remembers the glory days. This isn't just another memecoin - it's a movement powered by the legendary CROFam community. We witnessed $0.96. We survived the crash. We kept the faith. Now we're here to inject that 212 energy back into Cronos and remind everyone why CRO was destined for greatness. 100% community takeover. Just pure CROFam determination to pump life back into our beloved chain. Every holder is part of the mission. This is our chain. This is our time. This is MCGA.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Make CRO Great Again (MCGA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Make CRO Great Again (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Make CRO Great Again (MCGA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Make CRO Great Again (MCGA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Make CRO Great Again.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Make CRO Great Again!

MCGA na místní měny

Tokenomika pro Make CRO Great Again (MCGA)

Pochopení tokenomiky Make CRO Great Again (MCGA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MCGA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Make CRO Great Again (MCGA)

Jakou hodnotu má dnes Make CRO Great Again (MCGA)?
Aktuální cena MCGA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MCGA v USD?
Aktuální cena MCGA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Make CRO Great Again?
Tržní kapitalizace MCGA je $ 547.73K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MCGA v oběhu?
Objem MCGA v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MCGA?
MCGA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00270858 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MCGA?
MCGA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MCGA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MCGA je -- USD.
Dosáhne MCGA letos vyšší ceny?
MCGA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMCGA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:01:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Make CRO Great Again (MCGA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

