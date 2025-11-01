BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Mahina Token je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MHNA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MHNA.Dnešní aktuální cena Mahina Token je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MHNA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MHNA.

Více informací o MHNA

Informace o ceně MHNA

Co je to MHNA

Bílá kniha pro MHNA

Oficiální webové stránky MHNA

Tokenomika pro MHNA

Předpověď cen MHNA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Mahina Token

Mahina Token Cena (MHNA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MHNA na USD

$0.00040261
$0.00040261$0.00040261
-4.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Mahina Token (MHNA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:10:43 (UTC+8)

Informace o ceně Mahina Token (MHNA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-4.24%

-34.95%

-34.95%

Cena Mahina Token (MHNA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MHNA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MHNA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MHNA se za poslední hodinu změnila o +0.07%, za 24 hodin o -4.24% a za posledních 7 dní o -34.95%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mahina Token (MHNA)

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

--
----

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Mahina Token je $ 4.03M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MHNA je 10.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.03M.

Historie cen v USD pro Mahina Token (MHNA)

Během dnešního dne byla změna ceny Mahina Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mahina Token na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mahina Token na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mahina Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.24%
30 dní$ 0-21.15%
60 dní$ 0-13.95%
90 dní$ 0--

Co je Mahina Token (MHNA)

Mahina Token is a groundbreaking project aimed at disrupting the financial services industry. They are dedicated to supporting the growth and elevation of qualified women financial advisors through event marketing, strategic partnerships, and a comprehensive tokenomic model.

By acquiring the Mahina Token, you'll not only support the growth and expansion of the Akamai Inspiration Fund but also benefit from a well balanced tokenomic model designed for long-term growth and stability. Your acquisition of the Mahina Token will contribute to the ongoing development of the project, empowering countless individuals with access to life-changing information and financial planning assistance. These seminars, in turn, will enhance the performance of the Akamai Advisors Group, creating a positive feedback loop where the group's success feeds back into the token itself. This revenue generating mechanism ensures a sustainable and mutually beneficial ecosystem for both the Mahina token holders and the Akamai Advisors Group.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Mahina Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mahina Token (MHNA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mahina Token (MHNA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mahina Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mahina Token!

MHNA na místní měny

Tokenomika pro Mahina Token (MHNA)

Pochopení tokenomiky Mahina Token (MHNA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MHNA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mahina Token (MHNA)

Jakou hodnotu má dnes Mahina Token (MHNA)?
Aktuální cena MHNA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MHNA v USD?
Aktuální cena MHNA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mahina Token?
Tržní kapitalizace MHNA je $ 4.03M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MHNA v oběhu?
Objem MHNA v oběhu je 10.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MHNA?
MHNA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MHNA?
MHNA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MHNA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MHNA je -- USD.
Dosáhne MHNA letos vyšší ceny?
MHNA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMHNA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:10:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Mahina Token (MHNA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,183.30
$110,183.30$110,183.30

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.80
$3,877.80$3,877.80

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02313
$0.02313$0.02313

-28.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.80
$3,877.80$3,877.80

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,183.30
$110,183.30$110,183.30

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.97%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5123
$2.5123$2.5123

-0.46%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.36
$1,087.36$1,087.36

+0.27%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09538
$0.09538$0.09538

+90.76%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.12960
$1.12960$1.12960

+5,548.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.12960
$1.12960$1.12960

+5,548.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0036370
$0.0036370$0.0036370

+85.37%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000331
$0.000331$0.000331

+65.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.114
$20.114$20.114

+56.35%