BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Magallaneer je 0.00032435 USD. Sledujte aktualizace cen MAGAL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAGAL.Dnešní aktuální cena Magallaneer je 0.00032435 USD. Sledujte aktualizace cen MAGAL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAGAL.

Více informací o MAGAL

Informace o ceně MAGAL

Co je to MAGAL

Oficiální webové stránky MAGAL

Tokenomika pro MAGAL

Předpověď cen MAGAL

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Magallaneer

Magallaneer Cena (MAGAL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MAGAL na USD

$0.00032432
$0.00032432$0.00032432
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Magallaneer (MAGAL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:01:05 (UTC+8)

Informace o ceně Magallaneer (MAGAL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00031929
$ 0.00031929$ 0.00031929
Nejnižší za 24 h
$ 0.0003334
$ 0.0003334$ 0.0003334
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00031929
$ 0.00031929$ 0.00031929

$ 0.0003334
$ 0.0003334$ 0.0003334

$ 0.00114614
$ 0.00114614$ 0.00114614

$ 0.00003144
$ 0.00003144$ 0.00003144

+0.22%

+0.75%

-13.30%

-13.30%

Cena Magallaneer (MAGAL) v reálném čase je $0.00032435. Za posledních 24 hodin se MAGAL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00031929 do maxima $ 0.0003334, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MAGAL v historii je $ 0.00114614, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003144.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MAGAL se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o +0.75% a za posledních 7 dní o -13.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Magallaneer (MAGAL)

$ 324.23K
$ 324.23K$ 324.23K

--
----

$ 324.23K
$ 324.23K$ 324.23K

999.74M
999.74M 999.74M

999,738,989.608949
999,738,989.608949 999,738,989.608949

Aktuální tržní kapitalizace Magallaneer je $ 324.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MAGAL je 999.74M, přičemž celková zásoba je 999738989.608949. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 324.23K.

Historie cen v USD pro Magallaneer (MAGAL)

Během dnešního dne byla změna ceny Magallaneer na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Magallaneer na USD  $ -0.0001347188.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Magallaneer na USD  $ -0.0001815247.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Magallaneer na USD  $ -0.00002099155358791643.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.75%
30 dní$ -0.0001347188-41.53%
60 dní$ -0.0001815247-55.96%
90 dní$ -0.00002099155358791643-6.07%

Co je Magallaneer (MAGAL)

It is the first ever treasure hunt memecoin inspired by Shiba Pirates exploring the web3 sea. It is a memecoin but will generate value to its holders by providing exclusive clues to finding hidden treasures (airdrops) online. We are the very early stage with a Market cap of 60K reached in just 3 days. It is built on the Solana blockchain and is going to continue to be in Solana, we have no immediate plans of building our own blockchain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Magallaneer (MAGAL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Magallaneer (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Magallaneer (MAGAL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Magallaneer (MAGAL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Magallaneer.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Magallaneer!

MAGAL na místní měny

Tokenomika pro Magallaneer (MAGAL)

Pochopení tokenomiky Magallaneer (MAGAL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MAGAL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Magallaneer (MAGAL)

Jakou hodnotu má dnes Magallaneer (MAGAL)?
Aktuální cena MAGAL v USD je 0.00032435 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MAGAL v USD?
Aktuální cena MAGAL v USD je $ 0.00032435. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Magallaneer?
Tržní kapitalizace MAGAL je $ 324.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MAGAL v oběhu?
Objem MAGAL v oběhu je 999.74M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MAGAL?
MAGAL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00114614 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MAGAL?
MAGAL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003144 USD.
Jaký je objem obchodování MAGAL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MAGAL je -- USD.
Dosáhne MAGAL letos vyšší ceny?
MAGAL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMAGAL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:01:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Magallaneer (MAGAL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,033.23
$110,033.23$110,033.23

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.97
$3,877.97$3,877.97

+0.44%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02508
$0.02508$0.02508

-22.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.92
$185.92$185.92

-1.19%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.97
$3,877.97$3,877.97

+0.44%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,033.23
$110,033.23$110,033.23

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.92
$185.92$185.92

-1.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5036
$2.5036$2.5036

-0.80%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.65
$1,088.65$1,088.65

+0.39%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09002
$0.09002$0.09002

+80.04%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.07599
$0.07599$0.07599

+279.95%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.07599
$0.07599$0.07599

+279.95%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0046374
$0.0046374$0.0046374

+136.36%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00259
$0.00259$0.00259

+115.83%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000825
$0.0000825$0.0000825

+65.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.196
$20.196$20.196

+56.99%