BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena MacroHard je 0.00195755 USD. Sledujte aktualizace cen MHRD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MHRD.Dnešní aktuální cena MacroHard je 0.00195755 USD. Sledujte aktualizace cen MHRD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MHRD.

Více informací o MHRD

Informace o ceně MHRD

Co je to MHRD

Oficiální webové stránky MHRD

Tokenomika pro MHRD

Předpověď cen MHRD

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo MacroHard

MacroHard Cena (MHRD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MHRD na USD

$0.00195755
$0.00195755$0.00195755
+5.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MacroHard (MHRD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:10:24 (UTC+8)

Informace o ceně MacroHard (MHRD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00181443
$ 0.00181443$ 0.00181443
Nejnižší za 24 h
$ 0.00224952
$ 0.00224952$ 0.00224952
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00181443
$ 0.00181443$ 0.00181443

$ 0.00224952
$ 0.00224952$ 0.00224952

$ 0.057629
$ 0.057629$ 0.057629

$ 0
$ 0$ 0

+1.63%

+5.11%

+0.51%

+0.51%

Cena MacroHard (MHRD) v reálném čase je $0.00195755. Za posledních 24 hodin se MHRD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00181443 do maxima $ 0.00224952, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MHRD v historii je $ 0.057629, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MHRD se za poslední hodinu změnila o +1.63%, za 24 hodin o +5.11% a za posledních 7 dní o +0.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MacroHard (MHRD)

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

--
----

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace MacroHard je $ 1.96M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MHRD je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.96M.

Historie cen v USD pro MacroHard (MHRD)

Během dnešního dne byla změna ceny MacroHard na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MacroHard na USD  $ +0.0002630608.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MacroHard na USD  $ +0.0024263235.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MacroHard na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+5.11%
30 dní$ +0.0002630608+13.44%
60 dní$ +0.0024263235+123.95%
90 dní$ 0--

Co je MacroHard (MHRD)

We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult.

WHY "MACROHARD"?

Microsoft = Micro + Soft

MacroHard = Macro + Hard

ROADMAP Phase 1

  • Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3
  • Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes

Phase 0

  • Trademark registered
  • Got Microsoft’s attention
  • No lawsuits yet Phase 2
  • DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4
  • Copilot gets hacked by agents Phase ∞
  • Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj MacroHard (MHRD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny MacroHard (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MacroHard (MHRD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MacroHard (MHRD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MacroHard.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MacroHard!

MHRD na místní měny

Tokenomika pro MacroHard (MHRD)

Pochopení tokenomiky MacroHard (MHRD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MHRD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MacroHard (MHRD)

Jakou hodnotu má dnes MacroHard (MHRD)?
Aktuální cena MHRD v USD je 0.00195755 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MHRD v USD?
Aktuální cena MHRD v USD je $ 0.00195755. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MacroHard?
Tržní kapitalizace MHRD je $ 1.96M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MHRD v oběhu?
Objem MHRD v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MHRD?
MHRD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.057629 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MHRD?
MHRD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MHRD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MHRD je -- USD.
Dosáhne MHRD letos vyšší ceny?
MHRD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMHRD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:10:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MacroHard (MHRD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,184.30
$110,184.30$110,184.30

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.09
$3,877.09$3,877.09

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02313
$0.02313$0.02313

-28.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.28
$186.28$186.28

-0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.09
$3,877.09$3,877.09

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,184.30
$110,184.30$110,184.30

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.28
$186.28$186.28

-0.99%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5120
$2.5120$2.5120

-0.47%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.30
$1,087.30$1,087.30

+0.27%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09600
$0.09600$0.09600

+92.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.12750
$1.12750$1.12750

+5,537.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.12750
$1.12750$1.12750

+5,537.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0036356
$0.0036356$0.0036356

+85.30%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.107
$20.107$20.107

+56.30%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000336
$0.000336$0.000336

+68.00%