Dnešní aktuální cena Lunctron je 0 USD. Sledujte aktualizace cen LTRN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LTRN.Dnešní aktuální cena Lunctron je 0 USD. Sledujte aktualizace cen LTRN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LTRN.

Více informací o LTRN

Informace o ceně LTRN

Co je to LTRN

Oficiální webové stránky LTRN

Tokenomika pro LTRN

Předpověď cen LTRN

Lunctron Cena (LTRN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LTRN na USD

--
----
+2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Lunctron (LTRN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:02:25 (UTC+8)

Informace o ceně Lunctron (LTRN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+2.07%

-19.97%

-19.97%

Cena Lunctron (LTRN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se LTRN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LTRN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LTRN se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +2.07% a za posledních 7 dní o -19.97%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lunctron (LTRN)

$ 15.80K
$ 15.80K$ 15.80K

--
----

$ 33.29K
$ 33.29K$ 33.29K

32.10B
32.10B 32.10B

67,620,828,269.0
67,620,828,269.0 67,620,828,269.0

Aktuální tržní kapitalizace Lunctron je $ 15.80K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LTRN je 32.10B, přičemž celková zásoba je 67620828269.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 33.29K.

Historie cen v USD pro Lunctron (LTRN)

Během dnešního dne byla změna ceny Lunctron na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lunctron na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lunctron na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lunctron na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.07%
30 dní$ 0-19.49%
60 dní$ 0-73.25%
90 dní$ 0--

Co je Lunctron (LTRN)

LUNCtron ($LTRN) is a 100% community-driven token built on the Terra Classic blockchain. It launched with every token is already in circulation.

The project’s mission is to bring new energy and culture to Terra Classic through a blend of memes, staking, burns, and fun utilities like community-driven games and LP locking.

LUNCtron combines meme power + real utility to strengthen the $LUNC ecosystem and keep Terra Classic active, engaging, and evolving. ⚡

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Lunctron (LTRN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Lunctron (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lunctron (LTRN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lunctron (LTRN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lunctron.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lunctron!

LTRN na místní měny

Tokenomika pro Lunctron (LTRN)

Pochopení tokenomiky Lunctron (LTRN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LTRN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lunctron (LTRN)

Jakou hodnotu má dnes Lunctron (LTRN)?
Aktuální cena LTRN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LTRN v USD?
Aktuální cena LTRN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lunctron?
Tržní kapitalizace LTRN je $ 15.80K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LTRN v oběhu?
Objem LTRN v oběhu je 32.10B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LTRN?
LTRN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LTRN?
LTRN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování LTRN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LTRN je -- USD.
Dosáhne LTRN letos vyšší ceny?
LTRN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLTRN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:02:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Lunctron (LTRN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

