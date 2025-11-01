Lunctron Cena (LTRN)
-0.06%
+2.07%
-19.97%
-19.97%
Cena Lunctron (LTRN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se LTRN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LTRN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LTRN se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +2.07% a za posledních 7 dní o -19.97%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Lunctron je $ 15.80K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LTRN je 32.10B, přičemž celková zásoba je 67620828269.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 33.29K.
Během dnešního dne byla změna ceny Lunctron na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lunctron na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lunctron na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lunctron na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+2.07%
|30 dní
|$ 0
|-19.49%
|60 dní
|$ 0
|-73.25%
|90 dní
|$ 0
|--
LUNCtron ($LTRN) is a 100% community-driven token built on the Terra Classic blockchain. It launched with every token is already in circulation.
The project’s mission is to bring new energy and culture to Terra Classic through a blend of memes, staking, burns, and fun utilities like community-driven games and LP locking.
LUNCtron combines meme power + real utility to strengthen the $LUNC ecosystem and keep Terra Classic active, engaging, and evolving. ⚡
Pochopení tokenomiky Lunctron (LTRN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LTRN hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
