BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Louie je 0.00167212 USD. Sledujte aktualizace cen LOUIE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LOUIE.Dnešní aktuální cena Louie je 0.00167212 USD. Sledujte aktualizace cen LOUIE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LOUIE.

Více informací o LOUIE

Informace o ceně LOUIE

Co je to LOUIE

Oficiální webové stránky LOUIE

Tokenomika pro LOUIE

Předpověď cen LOUIE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Louie

Louie Cena (LOUIE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LOUIE na USD

$0.00167212
$0.00167212$0.00167212
+2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Louie (LOUIE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:09:54 (UTC+8)

Informace o ceně Louie (LOUIE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00158124
$ 0.00158124$ 0.00158124
Nejnižší za 24 h
$ 0.00168857
$ 0.00168857$ 0.00168857
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00158124
$ 0.00158124$ 0.00158124

$ 0.00168857
$ 0.00168857$ 0.00168857

$ 0.01063902
$ 0.01063902$ 0.01063902

$ 0
$ 0$ 0

+1.97%

+2.06%

-19.01%

-19.01%

Cena Louie (LOUIE) v reálném čase je $0.00167212. Za posledních 24 hodin se LOUIE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00158124 do maxima $ 0.00168857, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LOUIE v historii je $ 0.01063902, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LOUIE se za poslední hodinu změnila o +1.97%, za 24 hodin o +2.06% a za posledních 7 dní o -19.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Louie (LOUIE)

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

--
----

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

999.41M
999.41M 999.41M

999,411,127.274
999,411,127.274 999,411,127.274

Aktuální tržní kapitalizace Louie je $ 1.67M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LOUIE je 999.41M, přičemž celková zásoba je 999411127.274. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.67M.

Historie cen v USD pro Louie (LOUIE)

Během dnešního dne byla změna ceny Louie na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Louie na USD  $ -0.0011649589.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Louie na USD  $ -0.0013278878.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Louie na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.06%
30 dní$ -0.0011649589-69.66%
60 dní$ -0.0013278878-79.41%
90 dní$ 0--

Co je Louie (LOUIE)

Louie ($LOUIE) is a meme token centered around Hop Louie, a polymorphic art character created by artist Dfetch. Originally developed through sketches and paintings, Louie represents adaptability and cultural remixing, capable of taking on many forms while maintaining its identity. The project extends Louie’s journey into Web3, combining digital art, meme culture, and blockchain to create a community-driven token that evolves with its holders.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Louie (LOUIE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Louie (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Louie (LOUIE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Louie (LOUIE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Louie.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Louie!

LOUIE na místní měny

Tokenomika pro Louie (LOUIE)

Pochopení tokenomiky Louie (LOUIE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LOUIE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Louie (LOUIE)

Jakou hodnotu má dnes Louie (LOUIE)?
Aktuální cena LOUIE v USD je 0.00167212 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LOUIE v USD?
Aktuální cena LOUIE v USD je $ 0.00167212. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Louie?
Tržní kapitalizace LOUIE je $ 1.67M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LOUIE v oběhu?
Objem LOUIE v oběhu je 999.41M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LOUIE?
LOUIE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01063902 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LOUIE?
LOUIE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování LOUIE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LOUIE je -- USD.
Dosáhne LOUIE letos vyšší ceny?
LOUIE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLOUIE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:09:54 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Louie (LOUIE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,184.37
$110,184.37$110,184.37

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.39
$3,877.39$3,877.39

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02310
$0.02310$0.02310

-28.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.96%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.39
$3,877.39$3,877.39

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,184.37
$110,184.37$110,184.37

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.96%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5134
$2.5134$2.5134

-0.41%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.51
$1,087.51$1,087.51

+0.28%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09800
$0.09800$0.09800

+96.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.10000
$1.10000$1.10000

+5,400.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.10000
$1.10000$1.10000

+5,400.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035760
$0.0035760$0.0035760

+82.26%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000346
$0.000346$0.000346

+73.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.300
$20.300$20.300

+57.80%