BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Lol Guy je 0 USD. Sledujte aktualizace cen LOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LOL.Dnešní aktuální cena Lol Guy je 0 USD. Sledujte aktualizace cen LOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LOL.

Více informací o LOL

Informace o ceně LOL

Co je to LOL

Oficiální webové stránky LOL

Tokenomika pro LOL

Předpověď cen LOL

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Lol Guy

Lol Guy Cena (LOL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LOL na USD

$0.00015002
$0.00015002$0.00015002
+35.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Lol Guy (LOL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:48:49 (UTC+8)

Informace o ceně Lol Guy (LOL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113496
$ 0.00113496$ 0.00113496

$ 0
$ 0$ 0

-4.21%

+35.24%

+33.32%

+33.32%

Cena Lol Guy (LOL) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se LOL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LOL v historii je $ 0.00113496, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LOL se za poslední hodinu změnila o -4.21%, za 24 hodin o +35.24% a za posledních 7 dní o +33.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lol Guy (LOL)

$ 149.74K
$ 149.74K$ 149.74K

--
----

$ 149.74K
$ 149.74K$ 149.74K

998.05M
998.05M 998.05M

998,050,740.844636
998,050,740.844636 998,050,740.844636

Aktuální tržní kapitalizace Lol Guy je $ 149.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LOL je 998.05M, přičemž celková zásoba je 998050740.844636. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 149.74K.

Historie cen v USD pro Lol Guy (LOL)

Během dnešního dne byla změna ceny Lol Guy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lol Guy na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lol Guy na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lol Guy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+35.24%
30 dní$ 0-43.65%
60 dní$ 0-53.03%
90 dní$ 0--

Co je Lol Guy (LOL)

The LOL Guy, a rage comic character, was created in MS Paint and posted on 4chan’s /b/ board on June 14, 2010, in a thread declaring it a meme. It gained early viral traction on Reddit’s r/f7u12 subreddit, receiving over 155 upvotes on June 18, 2010. In 2024, the $LOL meme coin, inspired by LOL Guy, was first LOL Guy launched on the Solana blockchain through PumpFun. Now the $LOL community is forming and growing around this coin.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Lol Guy (LOL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Lol Guy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lol Guy (LOL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lol Guy (LOL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lol Guy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lol Guy!

LOL na místní měny

Tokenomika pro Lol Guy (LOL)

Pochopení tokenomiky Lol Guy (LOL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LOL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lol Guy (LOL)

Jakou hodnotu má dnes Lol Guy (LOL)?
Aktuální cena LOL v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LOL v USD?
Aktuální cena LOL v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lol Guy?
Tržní kapitalizace LOL je $ 149.74K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LOL v oběhu?
Objem LOL v oběhu je 998.05M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LOL?
LOL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00113496 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LOL?
LOL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování LOL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LOL je -- USD.
Dosáhne LOL letos vyšší ceny?
LOL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLOL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:48:49 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Lol Guy (LOL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,090.67
$110,090.67$110,090.67

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.35
$3,878.35$3,878.35

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02438
$0.02438$0.02438

-24.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.20
$186.20$186.20

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.35
$3,878.35$3,878.35

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,090.67
$110,090.67$110,090.67

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.20
$186.20$186.20

-1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5094
$2.5094$2.5094

-0.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.70
$1,087.70$1,087.70

+0.30%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09773
$0.09773$0.09773

+95.46%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01999
$0.01999$0.01999

-0.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009594
$0.00009594$0.00009594

+356.42%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00445
$0.00445$0.00445

+270.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0056331
$0.0056331$0.0056331

+187.11%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%