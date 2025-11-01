BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena LOL je 0.00083503 USD. Sledujte aktualizace cen LOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LOL.

Více informací o LOL

Informace o ceně LOL

Co je to LOL

Bílá kniha pro LOL

Oficiální webové stránky LOL

Tokenomika pro LOL

Předpověď cen LOL

LOL Cena (LOL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LOL na USD

$0.0008353
-1.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny LOL (LOL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:09:33 (UTC+8)

Informace o ceně LOL (LOL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00081608
Nejnižší za 24 h
$ 0.00084909
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00081608
$ 0.00084909
$ 0.04167236
$ 0.00047546
+0.23%

-1.64%

-9.31%

-9.31%

Cena LOL (LOL) v reálném čase je $0.00083503. Za posledních 24 hodin se LOL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00081608 do maxima $ 0.00084909, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LOL v historii je $ 0.04167236, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00047546.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LOL se za poslední hodinu změnila o +0.23%, za 24 hodin o -1.64% a za posledních 7 dní o -9.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu LOL (LOL)

$ 816.12K
--
$ 816.12K
977.34M
977,343,703.033903
Aktuální tržní kapitalizace LOL je $ 816.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LOL je 977.34M, přičemž celková zásoba je 977343703.033903. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 816.12K.

Historie cen v USD pro LOL (LOL)

Během dnešního dne byla změna ceny LOL na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny LOL na USD  $ -0.0003100820.
Za posledních 60 dní byla změna ceny LOL na USD  $ -0.0005320318.
Za posledních 90 dní byla změna ceny LOL na USD  $ -0.0009769960342444695.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.64%
30 dní$ -0.0003100820-37.13%
60 dní$ -0.0005320318-63.71%
90 dní$ -0.0009769960342444695-53.91%

Co je LOL (LOL)

The world's most popular emoji 😂! $LOL is a memecoin that was abandoned by its original developers and picked up by the loving hands of its community. We believe the crypto space deserves more than dog and cat memecoins and are committed to deliver not only trading opportunities and volatility to our community, but also utility in the form of integration with betting platforms. $LOL community is in for the ride of a lifetime.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny LOL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít LOL (LOL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LOL (LOL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LOL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LOL!

LOL na místní měny

Tokenomika pro LOL (LOL)

Pochopení tokenomiky LOL (LOL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LOL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně LOL (LOL)

Jakou hodnotu má dnes LOL (LOL)?
Aktuální cena LOL v USD je 0.00083503 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LOL v USD?
Aktuální cena LOL v USD je $ 0.00083503. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LOL?
Tržní kapitalizace LOL je $ 816.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LOL v oběhu?
Objem LOL v oběhu je 977.34M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LOL?
LOL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04167236 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LOL?
LOL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00047546 USD.
Jaký je objem obchodování LOL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LOL je -- USD.
Dosáhne LOL letos vyšší ceny?
LOL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLOL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:09:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se LOL (LOL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

