BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena LNKD Networks je 0.00015355 USD. Sledujte aktualizace cen LNKD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LNKD.Dnešní aktuální cena LNKD Networks je 0.00015355 USD. Sledujte aktualizace cen LNKD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LNKD.

Více informací o LNKD

Informace o ceně LNKD

Co je to LNKD

Bílá kniha pro LNKD

Oficiální webové stránky LNKD

Tokenomika pro LNKD

Předpověď cen LNKD

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo LNKD Networks

LNKD Networks Cena (LNKD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LNKD na USD

$0.00015355
$0.00015355$0.00015355
-1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny LNKD Networks (LNKD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:48:41 (UTC+8)

Informace o ceně LNKD Networks (LNKD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00015168
$ 0.00015168$ 0.00015168
Nejnižší za 24 h
$ 0.00015649
$ 0.00015649$ 0.00015649
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00015168
$ 0.00015168$ 0.00015168

$ 0.00015649
$ 0.00015649$ 0.00015649

$ 0.00024966
$ 0.00024966$ 0.00024966

$ 0.00014973
$ 0.00014973$ 0.00014973

--

-1.22%

-10.47%

-10.47%

Cena LNKD Networks (LNKD) v reálném čase je $0.00015355. Za posledních 24 hodin se LNKD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00015168 do maxima $ 0.00015649, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LNKD v historii je $ 0.00024966, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00014973.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LNKD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -1.22% a za posledních 7 dní o -10.47%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu LNKD Networks (LNKD)

$ 59.21K
$ 59.21K$ 59.21K

--
----

$ 153.55K
$ 153.55K$ 153.55K

385.62M
385.62M 385.62M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace LNKD Networks je $ 59.21K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LNKD je 385.62M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 153.55K.

Historie cen v USD pro LNKD Networks (LNKD)

Během dnešního dne byla změna ceny LNKD Networks na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny LNKD Networks na USD  $ -0.0000285832.
Za posledních 60 dní byla změna ceny LNKD Networks na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny LNKD Networks na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.22%
30 dní$ -0.0000285832-18.61%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je LNKD Networks (LNKD)

$LNKD is the fuel of the InterLink ecosystem on BSC, powering rewards, liquidity, and growth. Holders earn automatic USDT rewards with every transaction, while volume drives constant buy pressure into $INTL — the utility token used for payments, metaverse, and gaming across InterLink. Launched with 10 LP pairs and expanding to 50+, $LNKD strengthens the treasury, fuels The Vault, and sustains a self-feeding loop built for rewards, scalability, and long-term ecosystem dominance.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny LNKD Networks (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít LNKD Networks (LNKD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LNKD Networks (LNKD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LNKD Networks.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LNKD Networks!

LNKD na místní měny

Tokenomika pro LNKD Networks (LNKD)

Pochopení tokenomiky LNKD Networks (LNKD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LNKD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně LNKD Networks (LNKD)

Jakou hodnotu má dnes LNKD Networks (LNKD)?
Aktuální cena LNKD v USD je 0.00015355 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LNKD v USD?
Aktuální cena LNKD v USD je $ 0.00015355. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LNKD Networks?
Tržní kapitalizace LNKD je $ 59.21K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LNKD v oběhu?
Objem LNKD v oběhu je 385.62M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LNKD?
LNKD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00024966 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LNKD?
LNKD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00014973 USD.
Jaký je objem obchodování LNKD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LNKD je -- USD.
Dosáhne LNKD letos vyšší ceny?
LNKD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLNKD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:48:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se LNKD Networks (LNKD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,090.67
$110,090.67$110,090.67

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.34
$3,878.34$3,878.34

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02438
$0.02438$0.02438

-24.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.22
$186.22$186.22

-1.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.34
$3,878.34$3,878.34

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,090.67
$110,090.67$110,090.67

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.22
$186.22$186.22

-1.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5093
$2.5093$2.5093

-0.58%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.49
$1,087.49$1,087.49

+0.28%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09773
$0.09773$0.09773

+95.46%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01803
$0.01803$0.01803

-9.85%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009554
$0.00009554$0.00009554

+354.51%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00435
$0.00435$0.00435

+262.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0056363
$0.0056363$0.0056363

+187.27%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%