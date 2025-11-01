Liquidy Cena (LQDY)
-0.13%
-11.23%
-15.45%
-15.45%
Cena Liquidy (LQDY) v reálném čase je $0.104943. Za posledních 24 hodin se LQDY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.104783 do maxima $ 0.118652, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LQDY v historii je $ 0.167274, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.104783.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LQDY se za poslední hodinu změnila o -0.13%, za 24 hodin o -11.23% a za posledních 7 dní o -15.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Liquidy je $ 682.95K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LQDY je 6.51M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.49M.
Během dnešního dne byla změna ceny Liquidy na USD $ -0.0132782584850327.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Liquidy na USD $ -0.0318318774.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Liquidy na USD $ -0.0379669501.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Liquidy na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.0132782584850327
|-11.23%
|30 dní
|$ -0.0318318774
|-30.33%
|60 dní
|$ -0.0379669501
|-36.17%
|90 dní
|$ 0
|--
Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees.
All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance.
Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.
