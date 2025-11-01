BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Liquidy je 0.104943 USD. Sledujte aktualizace cen LQDY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LQDY.Dnešní aktuální cena Liquidy je 0.104943 USD. Sledujte aktualizace cen LQDY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LQDY.

Více informací o LQDY

Informace o ceně LQDY

Co je to LQDY

Oficiální webové stránky LQDY

Tokenomika pro LQDY

Předpověď cen LQDY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Liquidy

Liquidy Cena (LQDY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LQDY na USD

$0.104943
$0.104943$0.104943
-11.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Liquidy (LQDY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:09:26 (UTC+8)

Informace o ceně Liquidy (LQDY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.104783
$ 0.104783$ 0.104783
Nejnižší za 24 h
$ 0.118652
$ 0.118652$ 0.118652
Nejvyšší za 24 h

$ 0.104783
$ 0.104783$ 0.104783

$ 0.118652
$ 0.118652$ 0.118652

$ 0.167274
$ 0.167274$ 0.167274

$ 0.104783
$ 0.104783$ 0.104783

-0.13%

-11.23%

-15.45%

-15.45%

Cena Liquidy (LQDY) v reálném čase je $0.104943. Za posledních 24 hodin se LQDY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.104783 do maxima $ 0.118652, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LQDY v historii je $ 0.167274, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.104783.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LQDY se za poslední hodinu změnila o -0.13%, za 24 hodin o -11.23% a za posledních 7 dní o -15.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Liquidy (LQDY)

$ 682.95K
$ 682.95K$ 682.95K

--
----

$ 10.49M
$ 10.49M$ 10.49M

6.51M
6.51M 6.51M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Liquidy je $ 682.95K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LQDY je 6.51M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.49M.

Historie cen v USD pro Liquidy (LQDY)

Během dnešního dne byla změna ceny Liquidy na USD  $ -0.0132782584850327.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Liquidy na USD  $ -0.0318318774.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Liquidy na USD  $ -0.0379669501.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Liquidy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0132782584850327-11.23%
30 dní$ -0.0318318774-30.33%
60 dní$ -0.0379669501-36.17%
90 dní$ 0--

Co je Liquidy (LQDY)

Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees.

All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance.

Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Liquidy (LQDY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Liquidy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Liquidy (LQDY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Liquidy (LQDY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Liquidy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Liquidy!

LQDY na místní měny

Tokenomika pro Liquidy (LQDY)

Pochopení tokenomiky Liquidy (LQDY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LQDY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Liquidy (LQDY)

Jakou hodnotu má dnes Liquidy (LQDY)?
Aktuální cena LQDY v USD je 0.104943 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LQDY v USD?
Aktuální cena LQDY v USD je $ 0.104943. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Liquidy?
Tržní kapitalizace LQDY je $ 682.95K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LQDY v oběhu?
Objem LQDY v oběhu je 6.51M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LQDY?
LQDY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.167274 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LQDY?
LQDY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.104783 USD.
Jaký je objem obchodování LQDY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LQDY je -- USD.
Dosáhne LQDY letos vyšší ceny?
LQDY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLQDY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:09:26 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Liquidy (LQDY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,173.49
$110,173.49$110,173.49

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.73
$3,876.73$3,876.73

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02296
$0.02296$0.02296

-28.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.33
$186.33$186.33

-0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.73
$3,876.73$3,876.73

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,173.49
$110,173.49$110,173.49

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.33
$186.33$186.33

-0.97%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5115
$2.5115$2.5115

-0.49%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.43
$1,087.43$1,087.43

+0.28%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09626
$0.09626$0.09626

+92.52%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.09000
$1.09000$1.09000

+5,350.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.09000
$1.09000$1.09000

+5,350.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035738
$0.0035738$0.0035738

+82.15%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000344
$0.000344$0.000344

+72.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.270
$20.270$20.270

+57.57%