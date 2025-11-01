BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Liquid AI je 0.00019487 USD. Sledujte aktualizace cen LIQAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIQAI.Dnešní aktuální cena Liquid AI je 0.00019487 USD. Sledujte aktualizace cen LIQAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIQAI.

Více informací o LIQAI

Informace o ceně LIQAI

Co je to LIQAI

Oficiální webové stránky LIQAI

Tokenomika pro LIQAI

Předpověď cen LIQAI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Liquid AI

Liquid AI Cena (LIQAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LIQAI na USD

$0.00019487
$0.00019487$0.00019487
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Liquid AI (LIQAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:01:32 (UTC+8)

Informace o ceně Liquid AI (LIQAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00019399
$ 0.00019399$ 0.00019399
Nejnižší za 24 h
$ 0.00019615
$ 0.00019615$ 0.00019615
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00019399
$ 0.00019399$ 0.00019399

$ 0.00019615
$ 0.00019615$ 0.00019615

$ 0.04366742
$ 0.04366742$ 0.04366742

$ 0.00015401
$ 0.00015401$ 0.00015401

--

+0.40%

-0.96%

-0.96%

Cena Liquid AI (LIQAI) v reálném čase je $0.00019487. Za posledních 24 hodin se LIQAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00019399 do maxima $ 0.00019615, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LIQAI v historii je $ 0.04366742, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00015401.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LIQAI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.40% a za posledních 7 dní o -0.96%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Liquid AI (LIQAI)

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

--
----

$ 19.49K
$ 19.49K$ 19.49K

84.12M
84.12M 84.12M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Liquid AI je $ 16.39K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LIQAI je 84.12M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.49K.

Historie cen v USD pro Liquid AI (LIQAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Liquid AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Liquid AI na USD  $ -0.0000477174.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Liquid AI na USD  $ -0.0001911454.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Liquid AI na USD  $ -0.008939454542861262.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.40%
30 dní$ -0.0000477174-24.48%
60 dní$ -0.0001911454-98.08%
90 dní$ -0.008939454542861262-97.86%

Co je Liquid AI (LIQAI)

Liquid AI is a self-custodial trading automation platform that enables users to create, backtest, and deploy algorithmic trading strategies directly from their browser. It supports multi-chain execution across Ethereum and Layer 2 networks and includes tools for strategy management, performance tracking, portfolio analytics, and automated execution. Designed for both individual traders and token teams, Liquid AI allows users to automate trading while maintaining full ownership and control of their assets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Liquid AI (LIQAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Liquid AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Liquid AI (LIQAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Liquid AI (LIQAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Liquid AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Liquid AI!

LIQAI na místní měny

Tokenomika pro Liquid AI (LIQAI)

Pochopení tokenomiky Liquid AI (LIQAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LIQAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Liquid AI (LIQAI)

Jakou hodnotu má dnes Liquid AI (LIQAI)?
Aktuální cena LIQAI v USD je 0.00019487 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LIQAI v USD?
Aktuální cena LIQAI v USD je $ 0.00019487. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Liquid AI?
Tržní kapitalizace LIQAI je $ 16.39K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LIQAI v oběhu?
Objem LIQAI v oběhu je 84.12M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LIQAI?
LIQAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04366742 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LIQAI?
LIQAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00015401 USD.
Jaký je objem obchodování LIQAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LIQAI je -- USD.
Dosáhne LIQAI letos vyšší ceny?
LIQAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLIQAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:01:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Liquid AI (LIQAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,140.00
$110,140.00$110,140.00

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.05
$3,879.05$3,879.05

+0.47%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02395
$0.02395$0.02395

-25.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.33
$186.33$186.33

-0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.05
$3,879.05$3,879.05

+0.47%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,140.00
$110,140.00$110,140.00

-0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.33
$186.33$186.33

-0.97%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5014
$2.5014$2.5014

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09726
$0.09726$0.09726

+94.52%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01850
$0.01850$0.01850

-7.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00743
$0.00743$0.00743

+519.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0049851
$0.0049851$0.0049851

+154.08%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000326
$0.000326$0.000326

+63.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000814
$0.0000814$0.0000814

+62.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%