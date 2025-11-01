BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena LIMITUS je 0 USD. Sledujte aktualizace cen LMT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LMT.

Více informací o LMT

Informace o ceně LMT

Co je to LMT

Bílá kniha pro LMT

Oficiální webové stránky LMT

Tokenomika pro LMT

Předpověď cen LMT

Logo LIMITUS

LIMITUS Cena (LMT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LMT na USD

$0.00013575
-2.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny LIMITUS (LMT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:00:13 (UTC+8)

Informace o ceně LIMITUS (LMT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.245166
$ 0
-0.37%

-2.44%

-75.04%

-75.04%

Cena LIMITUS (LMT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se LMT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LMT v historii je $ 0.245166, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LMT se za poslední hodinu změnila o -0.37%, za 24 hodin o -2.44% a za posledních 7 dní o -75.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu LIMITUS (LMT)

$ 89.65K
--
$ 89.65K
660.29M
660,289,840.514004
Aktuální tržní kapitalizace LIMITUS je $ 89.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LMT je 660.29M, přičemž celková zásoba je 660289840.514004. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 89.65K.

Historie cen v USD pro LIMITUS (LMT)

Během dnešního dne byla změna ceny LIMITUS na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny LIMITUS na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny LIMITUS na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny LIMITUS na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.44%
30 dní$ 0-82.65%
60 dní$ 0-97.80%
90 dní$ 0--

Co je LIMITUS (LMT)

Autonomous tech for the connected future.

LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.

The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.

While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny LIMITUS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít LIMITUS (LMT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LIMITUS (LMT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LIMITUS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LIMITUS!

LMT na místní měny

Tokenomika pro LIMITUS (LMT)

Pochopení tokenomiky LIMITUS (LMT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LMT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně LIMITUS (LMT)

Jakou hodnotu má dnes LIMITUS (LMT)?
Aktuální cena LMT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LMT v USD?
Aktuální cena LMT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LIMITUS?
Tržní kapitalizace LMT je $ 89.65K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LMT v oběhu?
Objem LMT v oběhu je 660.29M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LMT?
LMT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.245166 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LMT?
LMT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování LMT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LMT je -- USD.
Dosáhne LMT letos vyšší ceny?
LMT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLMT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se LIMITUS (LMT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

