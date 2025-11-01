BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Lil Frog je 0.00001071 USD. Sledujte aktualizace cen LILFROG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LILFROG.

Lil Frog Cena (LILFROG)

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Informace o ceně Lil Frog (LILFROG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0158498
$ 0.0158498$ 0.0158498

$ 0.00000408
$ 0.00000408$ 0.00000408

--

--

0.00%

0.00%

Cena Lil Frog (LILFROG) v reálném čase je $0.00001071. Za posledních 24 hodin se LILFROG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LILFROG v historii je $ 0.0158498, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000408.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LILFROG se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lil Frog (LILFROG)

$ 10.71K
$ 10.71K$ 10.71K

--
----

$ 10.71K
$ 10.71K$ 10.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Lil Frog je $ 10.71K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LILFROG je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.71K.

Historie cen v USD pro Lil Frog (LILFROG)

Během dnešního dne byla změna ceny Lil Frog na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lil Frog na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lil Frog na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lil Frog na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Lil Frog (LILFROG)

Hedz Frog is a community-driven memecoin built on the Ethereum network, inspired by the unstoppable energy of internet culture and the legendary meme frog character. The project aims to combine fun, creativity, and decentralized finance into one movement. Hedz Frog isn’t just a token—it’s your best friend in the crypto world, symbolizing strength, humor, and unity. By joining, holders become part of a vibrant ecosystem where memes, community, and blockchain merge to create a powerful cultural and financial phenomenon.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Lil Frog (LILFROG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Lil Frog (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lil Frog (LILFROG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lil Frog (LILFROG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lil Frog.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lil Frog!

LILFROG na místní měny

Tokenomika pro Lil Frog (LILFROG)

Pochopení tokenomiky Lil Frog (LILFROG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LILFROG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lil Frog (LILFROG)

Jakou hodnotu má dnes Lil Frog (LILFROG)?
Aktuální cena LILFROG v USD je 0.00001071 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LILFROG v USD?
Aktuální cena LILFROG v USD je $ 0.00001071. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lil Frog?
Tržní kapitalizace LILFROG je $ 10.71K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LILFROG v oběhu?
Objem LILFROG v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LILFROG?
LILFROG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0158498 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LILFROG?
LILFROG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000408 USD.
Jaký je objem obchodování LILFROG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LILFROG je -- USD.
Dosáhne LILFROG letos vyšší ceny?
LILFROG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLILFROG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:01:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Lil Frog (LILFROG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

