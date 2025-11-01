BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena LIFI je 0.00212885 USD. Sledujte aktualizace cen LIFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIFI.

Více informací o LIFI

Informace o ceně LIFI

Co je to LIFI

Bílá kniha pro LIFI

Oficiální webové stránky LIFI

Tokenomika pro LIFI

Předpověď cen LIFI

LIFI Cena (LIFI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LIFI na USD

$0.00212885
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny LIFI (LIFI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:48:06 (UTC+8)

Informace o ceně LIFI (LIFI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00211425
Nejnižší za 24 h
$ 0.00215681
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00211425
$ 0.00215681
$ 0.03303058
$ 0.00210493
+0.04%

+0.01%

-76.00%

-76.00%

Cena LIFI (LIFI) v reálném čase je $0.00212885. Za posledních 24 hodin se LIFI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00211425 do maxima $ 0.00215681, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LIFI v historii je $ 0.03303058, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00210493.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LIFI se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o +0.01% a za posledních 7 dní o -76.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu LIFI (LIFI)

$ 15.97K
--
$ 15.97K
7.50M
7,500,000.0
Aktuální tržní kapitalizace LIFI je $ 15.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LIFI je 7.50M, přičemž celková zásoba je 7500000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.97K.

Historie cen v USD pro LIFI (LIFI)

Během dnešního dne byla změna ceny LIFI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny LIFI na USD  $ -0.0019099822.
Za posledních 60 dní byla změna ceny LIFI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny LIFI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.01%
30 dní$ -0.0019099822-89.71%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je LIFI (LIFI)

LiFi (LIFI) is a privacy-first browser extension project that brings blockchain principles to everyday browsing. Built on Ethereum, LiFi helps users reclaim control of their online time by offering detailed insights into digital habits while ensuring data stays fully private on-device. Combining productivity tracking, AI-powered analysis, and transparency into online tracking, LiFi empowers users to work smarter without compromising security. Backed by a growing community of privacy advocates, LiFi represents a new wave of utility-driven crypto projects where productivity meets digital sovereignty.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny LIFI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít LIFI (LIFI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LIFI (LIFI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LIFI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LIFI!

LIFI na místní měny

Tokenomika pro LIFI (LIFI)

Pochopení tokenomiky LIFI (LIFI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LIFI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně LIFI (LIFI)

Jakou hodnotu má dnes LIFI (LIFI)?
Aktuální cena LIFI v USD je 0.00212885 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LIFI v USD?
Aktuální cena LIFI v USD je $ 0.00212885. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LIFI?
Tržní kapitalizace LIFI je $ 15.97K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LIFI v oběhu?
Objem LIFI v oběhu je 7.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LIFI?
LIFI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03303058 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LIFI?
LIFI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00210493 USD.
Jaký je objem obchodování LIFI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LIFI je -- USD.
Dosáhne LIFI letos vyšší ceny?
LIFI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLIFI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:48:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se LIFI (LIFI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

