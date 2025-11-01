BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Libra Incentix je 0 USD. Sledujte aktualizace cen LIXX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIXX.

Více informací o LIXX

Informace o ceně LIXX

Co je to LIXX

Bílá kniha pro LIXX

Oficiální webové stránky LIXX

Tokenomika pro LIXX

Předpověď cen LIXX

Logo Libra Incentix

Libra Incentix Cena (LIXX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LIXX na USD

$0.0001674
$0.0001674$0.0001674
-2.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Libra Incentix (LIXX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:09:03 (UTC+8)

Informace o ceně Libra Incentix (LIXX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00473475
$ 0.00473475$ 0.00473475

$ 0
$ 0$ 0

+6.75%

-2.13%

-1.48%

-1.48%

Cena Libra Incentix (LIXX) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se LIXX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LIXX v historii je $ 0.00473475, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LIXX se za poslední hodinu změnila o +6.75%, za 24 hodin o -2.13% a za posledních 7 dní o -1.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Libra Incentix (LIXX)

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

6.70B
6.70B 6.70B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Libra Incentix je $ 1.12M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LIXX je 6.70B, přičemž celková zásoba je 15000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.51M.

Historie cen v USD pro Libra Incentix (LIXX)

Během dnešního dne byla změna ceny Libra Incentix na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Libra Incentix na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Libra Incentix na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Libra Incentix na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.13%
30 dní$ 0-31.10%
60 dní$ 0+385.21%
90 dní$ 0--

Co je Libra Incentix (LIXX)

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.

Libra Incentix is a technology company specializing in consumer loyalty. The LIX platform is the leading blockchain-based B2C Rewards Marketplace. Utility token LIXX enables ordinary shoppers to earn and freely use loyalty points.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Libra Incentix (LIXX)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Libra Incentix (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Libra Incentix (LIXX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Libra Incentix (LIXX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Libra Incentix.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Libra Incentix!

LIXX na místní měny

Tokenomika pro Libra Incentix (LIXX)

Pochopení tokenomiky Libra Incentix (LIXX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LIXX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Libra Incentix (LIXX)

Jakou hodnotu má dnes Libra Incentix (LIXX)?
Aktuální cena LIXX v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LIXX v USD?
Aktuální cena LIXX v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Libra Incentix?
Tržní kapitalizace LIXX je $ 1.12M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LIXX v oběhu?
Objem LIXX v oběhu je 6.70B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LIXX?
LIXX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00473475 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LIXX?
LIXX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování LIXX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LIXX je -- USD.
Dosáhne LIXX letos vyšší ceny?
LIXX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLIXX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:09:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Libra Incentix (LIXX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

