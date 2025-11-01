BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Libra je 0.00934229 USD. Sledujte aktualizace cen LIBRA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIBRA.

Více informací o LIBRA

Informace o ceně LIBRA

Co je to LIBRA

Tokenomika pro LIBRA

Předpověď cen LIBRA

Logo Libra

Libra Cena (LIBRA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LIBRA na USD

$0.00934229
+17.50%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Libra (LIBRA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:08:51 (UTC+8)

Informace o ceně Libra (LIBRA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00791773
Nejnižší za 24 h
$ 0.00936572
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00791773
$ 0.00936572
$ 0.752851
$ 0.00708354
+0.16%

+17.60%

-13.21%

-13.21%

Cena Libra (LIBRA) v reálném čase je $0.00934229. Za posledních 24 hodin se LIBRA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00791773 do maxima $ 0.00936572, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LIBRA v historii je $ 0.752851, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00708354.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LIBRA se za poslední hodinu změnila o +0.16%, za 24 hodin o +17.60% a za posledních 7 dní o -13.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Libra (LIBRA)

$ 2.40M
--
$ 9.34M
256.42M
999,989,422.493348
Aktuální tržní kapitalizace Libra je $ 2.40M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LIBRA je 256.42M, přičemž celková zásoba je 999989422.493348. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.34M.

Historie cen v USD pro Libra (LIBRA)

Během dnešního dne byla změna ceny Libra na USD  $ +0.00139797.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Libra na USD  $ -0.0042962930.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Libra na USD  $ -0.0028999663.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Libra na USD  $ -0.004713070387848558.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00139797+17.60%
30 dní$ -0.0042962930-45.98%
60 dní$ -0.0028999663-31.04%
90 dní$ -0.004713070387848558-33.53%

Co je Libra (LIBRA)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Libra (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Libra (LIBRA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Libra (LIBRA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Libra.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Libra!

LIBRA na místní měny

Tokenomika pro Libra (LIBRA)

Pochopení tokenomiky Libra (LIBRA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LIBRA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Libra (LIBRA)

Jakou hodnotu má dnes Libra (LIBRA)?
Aktuální cena LIBRA v USD je 0.00934229 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LIBRA v USD?
Aktuální cena LIBRA v USD je $ 0.00934229. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Libra?
Tržní kapitalizace LIBRA je $ 2.40M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LIBRA v oběhu?
Objem LIBRA v oběhu je 256.42M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LIBRA?
LIBRA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.752851 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LIBRA?
LIBRA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00708354 USD.
Jaký je objem obchodování LIBRA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LIBRA je -- USD.
Dosáhne LIBRA letos vyšší ceny?
LIBRA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLIBRA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Libra (LIBRA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

