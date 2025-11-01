BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena LAMANAN je 0 USD. Sledujte aktualizace cen LAMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LAMA.

Více informací o LAMA

Informace o ceně LAMA

Co je to LAMA

Oficiální webové stránky LAMA

Tokenomika pro LAMA

Předpověď cen LAMA

Logo LAMANAN

LAMANAN Cena (LAMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LAMA na USD

--
----
-0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny LAMANAN (LAMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:47:37 (UTC+8)

Informace o ceně LAMANAN (LAMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-0.15%

-22.05%

-22.05%

Cena LAMANAN (LAMA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se LAMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LAMA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LAMA se za poslední hodinu změnila o -0.77%, za 24 hodin o -0.15% a za posledních 7 dní o -22.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu LAMANAN (LAMA)

$ 5.19K
$ 5.19K

--
--

$ 5.19K
$ 5.19K

999.82M
999.82M

999,823,276.425877
999,823,276.425877

Aktuální tržní kapitalizace LAMANAN je $ 5.19K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LAMA je 999.82M, přičemž celková zásoba je 999823276.425877. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.19K.

Historie cen v USD pro LAMANAN (LAMA)

Během dnešního dne byla změna ceny LAMANAN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny LAMANAN na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny LAMANAN na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny LAMANAN na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.15%
30 dní$ 0-96.46%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je LAMANAN (LAMA)

LAMANAN is a next-gen Crypto Exchange aiming to list 500+ cryptocurrencies. and 50% of all fees go directly to $LAMA token holders as passive rewards. The more you hold, the more you earn. Built for speed, scale, and transparency — LAMANAN puts power back in the hands of the community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj LAMANAN (LAMA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny LAMANAN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít LAMANAN (LAMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LAMANAN (LAMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LAMANAN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LAMANAN!

LAMA na místní měny

Tokenomika pro LAMANAN (LAMA)

Pochopení tokenomiky LAMANAN (LAMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LAMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně LAMANAN (LAMA)

Jakou hodnotu má dnes LAMANAN (LAMA)?
Aktuální cena LAMA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LAMA v USD?
Aktuální cena LAMA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LAMANAN?
Tržní kapitalizace LAMA je $ 5.19K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LAMA v oběhu?
Objem LAMA v oběhu je 999.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LAMA?
LAMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LAMA?
LAMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování LAMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LAMA je -- USD.
Dosáhne LAMA letos vyšší ceny?
LAMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLAMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:47:37 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,089.01

$3,878.43

$0.02436

$186.19

$1.0004

$3,878.43

$110,089.01

$186.19

$2.5085

$1,087.51

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09746

$0.01950

$0.00010401

$0.00434

$0.0056853

$0.0043

$0.0000817

