Dnešní aktuální cena Lair je 0.00222571 USD. Sledujte aktualizace cen LAIR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LAIR.

Logo Lair

Lair Cena (LAIR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LAIR na USD

$0.00222572
$0.00222572
-4.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Lair (LAIR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:08:13 (UTC+8)

Informace o ceně Lair (LAIR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.002211
$ 0.002211
Nejnižší za 24 h
$ 0.00232694
$ 0.00232694
Nejvyšší za 24 h

$ 0.002211
$ 0.002211

$ 0.00232694
$ 0.00232694

$ 0.04308942
$ 0.04308942

$ 0.00147727
$ 0.00147727

+0.23%

-4.03%

+25.86%

+25.86%

Cena Lair (LAIR) v reálném čase je $0.00222571. Za posledních 24 hodin se LAIR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.002211 do maxima $ 0.00232694, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LAIR v historii je $ 0.04308942, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00147727.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LAIR se za poslední hodinu změnila o +0.23%, za 24 hodin o -4.03% a za posledních 7 dní o +25.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lair (LAIR)

$ 1.25M
$ 1.25M

--
--

$ 2.22M
$ 2.22M

563.52M
563.52M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Lair je $ 1.25M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LAIR je 563.52M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.22M.

Historie cen v USD pro Lair (LAIR)

Během dnešního dne byla změna ceny Lair na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lair na USD  $ -0.0011957845.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lair na USD  $ -0.0016858778.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lair na USD  $ -0.010144688206960447.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.03%
30 dní$ -0.0011957845-53.72%
60 dní$ -0.0016858778-75.74%
90 dní$ -0.010144688206960447-82.00%

Co je Lair (LAIR)

Lair Finance is a crosschain restaking platform, connecting different ecosystems via Layerzero OFT and Lair's unique staking rewards distribution system. Lair started from Kaia chain and is expanding to prominent layer 1 EVM compatible blockchains like Berachain, Story, Injective, and Somnia.

Lair's first restaking product integrates 3M+ web2 users on LINE messenger with Kaia chain via collaboration with the top LINE games. Lair services its own mini game on LINE dApp portal which has 1M+ users.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Lair (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lair (LAIR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lair (LAIR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lair.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lair!

LAIR na místní měny

Tokenomika pro Lair (LAIR)

Pochopení tokenomiky Lair (LAIR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LAIR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lair (LAIR)

Jakou hodnotu má dnes Lair (LAIR)?
Aktuální cena LAIR v USD je 0.00222571 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LAIR v USD?
Aktuální cena LAIR v USD je $ 0.00222571. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lair?
Tržní kapitalizace LAIR je $ 1.25M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LAIR v oběhu?
Objem LAIR v oběhu je 563.52M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LAIR?
LAIR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04308942 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LAIR?
LAIR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00147727 USD.
Jaký je objem obchodování LAIR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LAIR je -- USD.
Dosáhne LAIR letos vyšší ceny?
LAIR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLAIR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:08:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Lair (LAIR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,170.97

$3,875.97

$0.02296

$186.37

$1.0004

$3,875.97

$110,170.97

$186.37

$2.5119

$1,087.37

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09875

$1.04000

$1.04000

$0.0044

$0.000339

$0.0034831

$19.854

