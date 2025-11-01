BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Kuusou je 0.00010098 USD. Sledujte aktualizace cen KUUSOU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KUUSOU.

Více informací o KUUSOU

Informace o ceně KUUSOU

Co je to KUUSOU

Oficiální webové stránky KUUSOU

Tokenomika pro KUUSOU

Předpověď cen KUUSOU

Informace o ceně Kuusou (KUUSOU) (USD)

Cena Kuusou (KUUSOU) v reálném čase je $0.00010098. Za posledních 24 hodin se KUUSOU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00009893 do maxima $ 0.00011821, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KUUSOU v historii je $ 0.00257659, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00004466.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KUUSOU se za poslední hodinu změnila o -0.77%, za 24 hodin o -13.29% a za posledních 7 dní o -46.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kuusou (KUUSOU)

Aktuální tržní kapitalizace Kuusou je $ 98.18K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KUUSOU je 966.67M, přičemž celková zásoba je 973754227.681037. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 98.90K.

Historie cen v USD pro Kuusou (KUUSOU)

Během dnešního dne byla změna ceny Kuusou na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kuusou na USD  $ -0.0000719499.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kuusou na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kuusou na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-13.29%
30 dní$ -0.0000719499-71.25%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Kuusou (KUUSOU)

$KUUSOU is a Solana-based community coin that began as a meme but has quickly evolved into a broader brand. It represents a movement built around a halo-wearing cloud mascot and a dedicated community known as Cloud Gang. Beyond simple token trading, $KUUSOU integrates anime-inspired art, and plans for physical merchandise like plush toys. The project actively emphasizes creativity, charity, and long-term brand growth—positioning itself as more than just another meme coin.

By combining digital culture, anime aesthetics, and community-driven initiatives, $KUUSOU aims to become a recognizable brand that resonates with both crypto enthusiasts and mainstream audiences.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Kuusou (KUUSOU)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Kuusou (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kuusou (KUUSOU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kuusou (KUUSOU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kuusou.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kuusou!

KUUSOU na místní měny

Tokenomika pro Kuusou (KUUSOU)

Pochopení tokenomiky Kuusou (KUUSOU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KUUSOU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kuusou (KUUSOU)

Jakou hodnotu má dnes Kuusou (KUUSOU)?
Aktuální cena KUUSOU v USD je 0.00010098 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KUUSOU v USD?
Aktuální cena KUUSOU v USD je $ 0.00010098. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kuusou?
Tržní kapitalizace KUUSOU je $ 98.18K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KUUSOU v oběhu?
Objem KUUSOU v oběhu je 966.67M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KUUSOU?
KUUSOU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00257659 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KUUSOU?
KUUSOU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00004466 USD.
Jaký je objem obchodování KUUSOU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KUUSOU je -- USD.
Dosáhne KUUSOU letos vyšší ceny?
KUUSOU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKUUSOU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:47:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Kuusou (KUUSOU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

