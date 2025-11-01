Kurt Cena (KURT)
-0.03%
+0.93%
-6.71%
-6.71%
Cena Kurt (KURT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se KURT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KURT v historii je $ 0.00522224, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KURT se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o +0.93% a za posledních 7 dní o -6.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Kurt je $ 261.04K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KURT je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 261.04K.
Během dnešního dne byla změna ceny Kurt na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kurt na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kurt na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kurt na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+0.93%
|30 dní
|$ 0
|-56.89%
|60 dní
|$ 0
|-87.99%
|90 dní
|$ 0
|--
In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.
Identical in DNA, but polar opposites in spirit.
Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.
But then came Kurt.
Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.
He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"
So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.
Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.
Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.
$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.
We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.
