Dnešní aktuální cena Kurt je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KURT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KURT.

Více informací o KURT

Informace o ceně KURT

Co je to KURT

Oficiální webové stránky KURT

Tokenomika pro KURT

Předpověď cen KURT

Logo Kurt

Kurt Cena (KURT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KURT na USD

$0.00026111
+0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Kurt (KURT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:59:30 (UTC+8)

Informace o ceně Kurt (KURT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00522224
$ 0
-0.03%

+0.93%

-6.71%

-6.71%

Cena Kurt (KURT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se KURT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KURT v historii je $ 0.00522224, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KURT se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o +0.93% a za posledních 7 dní o -6.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kurt (KURT)

$ 261.04K
--
$ 261.04K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Kurt je $ 261.04K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KURT je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 261.04K.

Historie cen v USD pro Kurt (KURT)

Během dnešního dne byla změna ceny Kurt na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kurt na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kurt na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kurt na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.93%
30 dní$ 0-56.89%
60 dní$ 0-87.99%
90 dní$ 0--

Co je Kurt (KURT)

In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.

Identical in DNA, but polar opposites in spirit.

Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.

But then came Kurt.

Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.

He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"

So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.

Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.

Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.

$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.

We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Kurt (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kurt (KURT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kurt (KURT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kurt.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kurt!

KURT na místní měny

Tokenomika pro Kurt (KURT)

Pochopení tokenomiky Kurt (KURT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KURT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kurt (KURT)

Jakou hodnotu má dnes Kurt (KURT)?
Aktuální cena KURT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KURT v USD?
Aktuální cena KURT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kurt?
Tržní kapitalizace KURT je $ 261.04K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KURT v oběhu?
Objem KURT v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KURT?
KURT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00522224 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KURT?
KURT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování KURT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KURT je -- USD.
Dosáhne KURT letos vyšší ceny?
KURT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKURT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:59:30 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

