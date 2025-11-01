BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Kumaneene je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KUMANEENE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KUMANEENE.

Více informací o KUMANEENE

Informace o ceně KUMANEENE

Co je to KUMANEENE

Oficiální webové stránky KUMANEENE

Tokenomika pro KUMANEENE

Předpověď cen KUMANEENE

Kumaneene Cena (KUMANEENE)

Aktuální cena 1 KUMANEENE na USD

--
----
-5.20%1D
Graf aktuální ceny Kumaneene (KUMANEENE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:59:42 (UTC+8)

Informace o ceně Kumaneene (KUMANEENE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-4.26%

-62.15%

-62.15%

Cena Kumaneene (KUMANEENE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se KUMANEENE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KUMANEENE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KUMANEENE se za poslední hodinu změnila o -0.39%, za 24 hodin o -4.26% a za posledních 7 dní o -62.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kumaneene (KUMANEENE)

$ 38.42K
$ 38.42K$ 38.42K

--
----

$ 38.42K
$ 38.42K$ 38.42K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Aktuální tržní kapitalizace Kumaneene je $ 38.42K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KUMANEENE je 1,000.00T, přičemž celková zásoba je 1.0e+15. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 38.42K.

Historie cen v USD pro Kumaneene (KUMANEENE)

Během dnešního dne byla změna ceny Kumaneene na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kumaneene na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kumaneene na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kumaneene na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.26%
30 dní$ 0+58.28%
60 dní$ 0+26.43%
90 dní$ 0--

Co je Kumaneene (KUMANEENE)

Kumaneene is a new doggo meme based on a new dog who’s been spotted interacting with Kabosumama on x. Kumaneene is friends with Neiro, Cocoro, and the rest of the Doge family — Kabosumama followed Kumaneene on X

History about to be rewritten — Kumaneene will be as great as his friends - $DOGE $NEIRO $KABOSU $COCORO

https://x.com/kabosumama/status/1954125566036082885 https://x.com/kumaneene/status/1954088822544748720

https://x.com/kumaneeneoneth https://t.me/Kumaneeneoneth https://kumaneeneoneth.web.app

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Kumaneene (KUMANEENE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Kumaneene (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kumaneene (KUMANEENE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kumaneene (KUMANEENE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kumaneene.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kumaneene!

KUMANEENE na místní měny

Tokenomika pro Kumaneene (KUMANEENE)

Pochopení tokenomiky Kumaneene (KUMANEENE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KUMANEENE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kumaneene (KUMANEENE)

Jakou hodnotu má dnes Kumaneene (KUMANEENE)?
Aktuální cena KUMANEENE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KUMANEENE v USD?
Aktuální cena KUMANEENE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kumaneene?
Tržní kapitalizace KUMANEENE je $ 38.42K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KUMANEENE v oběhu?
Objem KUMANEENE v oběhu je 1,000.00T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KUMANEENE?
KUMANEENE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KUMANEENE?
KUMANEENE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování KUMANEENE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KUMANEENE je -- USD.
Dosáhne KUMANEENE letos vyšší ceny?
KUMANEENE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKUMANEENE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:59:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Kumaneene (KUMANEENE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

