Dnešní aktuální cena Krypto Cock je 0 USD. Sledujte aktualizace cen COCK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COCK.Dnešní aktuální cena Krypto Cock je 0 USD. Sledujte aktualizace cen COCK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COCK.

Více informací o COCK

Informace o ceně COCK

Co je to COCK

Oficiální webové stránky COCK

Tokenomika pro COCK

Předpověď cen COCK

Logo Krypto Cock

Krypto Cock Cena (COCK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 COCK na USD

$0.00020218
$0.00020218$0.00020218
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Krypto Cock (COCK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:47:16 (UTC+8)

Informace o ceně Krypto Cock (COCK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

+0.43%

-3.28%

-3.28%

Cena Krypto Cock (COCK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se COCK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COCK v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COCK se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o +0.43% a za posledních 7 dní o -3.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Krypto Cock (COCK)

$ 202.13K
$ 202.13K$ 202.13K

--
----

$ 202.13K
$ 202.13K$ 202.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Krypto Cock je $ 202.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu COCK je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 202.13K.

Historie cen v USD pro Krypto Cock (COCK)

Během dnešního dne byla změna ceny Krypto Cock na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Krypto Cock na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Krypto Cock na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Krypto Cock na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.43%
30 dní$ 0-19.79%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Krypto Cock (COCK)

Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem.

The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience

$COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Krypto Cock (COCK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Krypto Cock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Krypto Cock (COCK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Krypto Cock (COCK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Krypto Cock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Krypto Cock!

COCK na místní měny

Tokenomika pro Krypto Cock (COCK)

Pochopení tokenomiky Krypto Cock (COCK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COCK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Krypto Cock (COCK)

Jakou hodnotu má dnes Krypto Cock (COCK)?
Aktuální cena COCK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COCK v USD?
Aktuální cena COCK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Krypto Cock?
Tržní kapitalizace COCK je $ 202.13K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COCK v oběhu?
Objem COCK v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COCK?
COCK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COCK?
COCK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování COCK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COCK je -- USD.
Dosáhne COCK letos vyšší ceny?
COCK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOCK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:47:16 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Krypto Cock (COCK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

