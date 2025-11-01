BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Koru je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KORU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KORU.

Více informací o KORU

Informace o ceně KORU

Co je to KORU

Oficiální webové stránky KORU

Tokenomika pro KORU

Předpověď cen KORU

Logo Koru

Koru Cena (KORU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KORU na USD

--
----
+3.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Koru (KORU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:47:02 (UTC+8)

Informace o ceně Koru (KORU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.03%

+3.27%

-11.56%

-11.56%

Cena Koru (KORU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se KORU obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KORU v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KORU se za poslední hodinu změnila o -2.03%, za 24 hodin o +3.27% a za posledních 7 dní o -11.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Koru (KORU)

$ 38.77K
$ 38.77K$ 38.77K

--
----

$ 38.77K
$ 38.77K$ 38.77K

494.61M
494.61M 494.61M

494,605,969.591776
494,605,969.591776 494,605,969.591776

Aktuální tržní kapitalizace Koru je $ 38.77K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KORU je 494.61M, přičemž celková zásoba je 494605969.591776. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 38.77K.

Historie cen v USD pro Koru (KORU)

Během dnešního dne byla změna ceny Koru na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Koru na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Koru na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Koru na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.27%
30 dní$ 0-46.60%
60 dní$ 0-55.58%
90 dní$ 0--

Co je Koru (KORU)

$KORU is the first 100% community airdrop on SOL. $KORU airdropped close to 100% of the supply to our community. $KORU's also building an entire ecosystem with its own NFT collection and Memecoin Trading APP, where $KORU's one of the most important assets. Both its NFT collection and Memecoin Trading APP are close to release. The initial phase of the Trading APP will be as a beta for our whales. Once that's over, we'll be able to release a full version of it. Both the NFT collection and the Trading APP will also help us make $KORU deflationary by using different mechanisms where people can spend $KORU which we eventually burn. (Like NFT art reveal, spending $KORU to create trading tournaments on our APP, etc).

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Koru (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Koru (KORU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Koru (KORU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Koru.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Koru!

KORU na místní měny

Tokenomika pro Koru (KORU)

Pochopení tokenomiky Koru (KORU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KORU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Koru (KORU)

Jakou hodnotu má dnes Koru (KORU)?
Aktuální cena KORU v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KORU v USD?
Aktuální cena KORU v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Koru?
Tržní kapitalizace KORU je $ 38.77K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KORU v oběhu?
Objem KORU v oběhu je 494.61M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KORU?
KORU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KORU?
KORU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování KORU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KORU je -- USD.
Dosáhne KORU letos vyšší ceny?
KORU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKORU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:47:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Koru (KORU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

