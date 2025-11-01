BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena kook je 0.00001752 USD. Sledujte aktualizace cen KOOK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KOOK.

Více informací o KOOK

Informace o ceně KOOK

Co je to KOOK

Oficiální webové stránky KOOK

Tokenomika pro KOOK

Předpověď cen KOOK

Logo kook

kook Cena (KOOK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KOOK na USD

-1.40%1D
Graf aktuální ceny kook (KOOK)
Informace o ceně kook (KOOK) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.17%

-1.40%

-14.79%

-14.79%

Cena kook (KOOK) v reálném čase je $0.00001752. Za posledních 24 hodin se KOOK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001746 do maxima $ 0.00001795, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KOOK v historii je $ 0.00018192, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001745.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KOOK se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o -1.40% a za posledních 7 dní o -14.79%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu kook (KOOK)

Aktuální tržní kapitalizace kook je $ 17.51K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KOOK je 999.96M, přičemž celková zásoba je 999956507.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.51K.

Historie cen v USD pro kook (KOOK)

Během dnešního dne byla změna ceny kook na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny kook na USD  $ -0.0000093237.
Za posledních 60 dní byla změna ceny kook na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny kook na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.40%
30 dní$ -0.0000093237-53.21%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je kook (KOOK)

Kook Token is a personal, creator-driven streaming token built to revolutionize how people learn about crypto, gaming, and digital culture. Through engaging livestreams, real-talk podcasts, and interactive gameplays, it delivers a raw, unfiltered, and community-first learning experience. Kook Token makes education entertaining — no fluff, just real vibes, alpha drops, and pure fun. Whether you're a beginner or a degen, you'll feel right at home.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny kook (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít kook (KOOK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva kook (KOOK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro kook.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny kook!

KOOK na místní měny

Tokenomika pro kook (KOOK)

Pochopení tokenomiky kook (KOOK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KOOK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně kook (KOOK)

Jakou hodnotu má dnes kook (KOOK)?
Aktuální cena KOOK v USD je 0.00001752 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KOOK v USD?
Aktuální cena KOOK v USD je $ 0.00001752. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace kook?
Tržní kapitalizace KOOK je $ 17.51K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KOOK v oběhu?
Objem KOOK v oběhu je 999.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KOOK?
KOOK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00018192 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KOOK?
KOOK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001745 USD.
Jaký je objem obchodování KOOK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KOOK je -- USD.
Dosáhne KOOK letos vyšší ceny?
KOOK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKOOK, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se kook (KOOK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

