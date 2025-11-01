BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena KONA je 35.94 USD. Sledujte aktualizace cen KONA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KONA.

Více informací o KONA

Informace o ceně KONA

Co je to KONA

Oficiální webové stránky KONA

Tokenomika pro KONA

Předpověď cen KONA

KONA Cena (KONA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KONA na USD

$35.98
$35.98$35.98
+1.80%1D
USD
Graf aktuální ceny KONA (KONA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:07:52 (UTC+8)

Informace o ceně KONA (KONA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 34.93
$ 34.93$ 34.93
Nejnižší za 24 h
$ 35.96
$ 35.96$ 35.96
Nejvyšší za 24 h

$ 34.93
$ 34.93$ 34.93

$ 35.96
$ 35.96$ 35.96

$ 109.49
$ 109.49$ 109.49

$ 29.89
$ 29.89$ 29.89

+0.19%

+1.72%

-9.42%

-9.42%

Cena KONA (KONA) v reálném čase je $35.94. Za posledních 24 hodin se KONA obchodoval v rozmezí od minima $ 34.93 do maxima $ 35.96, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KONA v historii je $ 109.49, zatímco nejnižší cena v historii je $ 29.89.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KONA se za poslední hodinu změnila o +0.19%, za 24 hodin o +1.72% a za posledních 7 dní o -9.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KONA (KONA)

$ 395.85K
$ 395.85K$ 395.85K

--
----

$ 395.85K
$ 395.85K$ 395.85K

11.01K
11.01K 11.01K

11,012.73930441548
11,012.73930441548 11,012.73930441548

Aktuální tržní kapitalizace KONA je $ 395.85K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KONA je 11.01K, přičemž celková zásoba je 11012.73930441548. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 395.85K.

Historie cen v USD pro KONA (KONA)

Během dnešního dne byla změna ceny KONA na USD  $ +0.605996.
Za posledních 30 dní byla změna ceny KONA na USD  $ -22.8250663140.
Za posledních 60 dní byla změna ceny KONA na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny KONA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.605996+1.72%
30 dní$ -22.8250663140-63.50%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je KONA (KONA)

Kona is a leading DeFi project on Abstract, focused on bringing trading, lending, and yield primitives to the consumer chain.

The Kona app is powered by the KONA token, which has a variety of use cases on the platform. First, KONA can be staked to earn stablecoin yield from fees generated on the Kona app. Second, KONA can be locked in a vote escrow-style system to direct the distribution of Kona Points to liquidity providers on the Kona app. Finally, KONA is partially burned from fees generated on the Kona app.

Kona is built by the KittyPunch team, who has created the leading DeFi infrastructure on the Flow blockchain.

Předpověď ceny KONA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KONA (KONA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KONA (KONA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KONA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KONA!

KONA na místní měny

Tokenomika pro KONA (KONA)

Pochopení tokenomiky KONA (KONA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KONA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KONA (KONA)

Jakou hodnotu má dnes KONA (KONA)?
Aktuální cena KONA v USD je 35.94 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KONA v USD?
Aktuální cena KONA v USD je $ 35.94. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KONA?
Tržní kapitalizace KONA je $ 395.85K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KONA v oběhu?
Objem KONA v oběhu je 11.01K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KONA?
KONA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 109.49 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KONA?
KONA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 29.89 USD.
Jaký je objem obchodování KONA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KONA je -- USD.
Dosáhne KONA letos vyšší ceny?
KONA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKONA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:07:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se KONA (KONA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

