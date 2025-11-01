Kome Chan Cena (KOME)
Cena Kome Chan (KOME) v reálném čase je $0.00000696. Za posledních 24 hodin se KOME obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KOME v historii je $ 0.01605948, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000672.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KOME se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Kome Chan je $ 6.96K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KOME je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.96K.
Během dnešního dne byla změna ceny Kome Chan na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kome Chan na USD $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kome Chan na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kome Chan na USD $ 0.
🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸
Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.
🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.
🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.
Jakou hodnotu v USD bude mít Kome Chan (KOME) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kome Chan (KOME) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kome Chan.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kome Chan!
Pochopení tokenomiky Kome Chan (KOME) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KOME hned teď!
