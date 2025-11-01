BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Kome Chan je 0.00000696 USD. Sledujte aktualizace cen KOME v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KOME.

Více informací o KOME

Informace o ceně KOME

Co je to KOME

Oficiální webové stránky KOME

Tokenomika pro KOME

Předpověď cen KOME

Logo Kome Chan

Kome Chan Cena (KOME)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KOME na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Kome Chan (KOME)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:59:21 (UTC+8)

Informace o ceně Kome Chan (KOME) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01605948
$ 0.01605948$ 0.01605948

$ 0.00000672
$ 0.00000672$ 0.00000672

--

--

0.00%

0.00%

Cena Kome Chan (KOME) v reálném čase je $0.00000696. Za posledních 24 hodin se KOME obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KOME v historii je $ 0.01605948, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000672.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KOME se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kome Chan (KOME)

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

--
----

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Kome Chan je $ 6.96K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KOME je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.96K.

Historie cen v USD pro Kome Chan (KOME)

Během dnešního dne byla změna ceny Kome Chan na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kome Chan na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kome Chan na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kome Chan na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Kome Chan (KOME)

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸

Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.

🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.

🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Kome Chan (KOME)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Kome Chan (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kome Chan (KOME) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kome Chan (KOME) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kome Chan.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kome Chan!

KOME na místní měny

Tokenomika pro Kome Chan (KOME)

Pochopení tokenomiky Kome Chan (KOME) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KOME hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kome Chan (KOME)

Jakou hodnotu má dnes Kome Chan (KOME)?
Aktuální cena KOME v USD je 0.00000696 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KOME v USD?
Aktuální cena KOME v USD je $ 0.00000696. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kome Chan?
Tržní kapitalizace KOME je $ 6.96K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KOME v oběhu?
Objem KOME v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KOME?
KOME dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01605948 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KOME?
KOME dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000672 USD.
Jaký je objem obchodování KOME?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KOME je -- USD.
Dosáhne KOME letos vyšší ceny?
KOME může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKOME, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:59:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Kome Chan (KOME)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

