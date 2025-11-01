BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena KittehCoin je 0.00096578 USD. Sledujte aktualizace cen MEOW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEOW.

KittehCoin Cena (MEOW)

Aktuální cena 1 MEOW na USD

$0.0009663
+9.80%1D
Graf aktuální ceny KittehCoin (MEOW)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:07:16 (UTC+8)

Informace o ceně KittehCoin (MEOW) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00087384
Nejnižší za 24 h
$ 0.0009853
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00087384
$ 0.0009853
$ 0.00439965
$ 0.00072134
+2.64%

+9.93%

-37.96%

-37.96%

Cena KittehCoin (MEOW) v reálném čase je $0.00096578. Za posledních 24 hodin se MEOW obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00087384 do maxima $ 0.0009853, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEOW v historii je $ 0.00439965, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00072134.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEOW se za poslední hodinu změnila o +2.64%, za 24 hodin o +9.93% a za posledních 7 dní o -37.96%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KittehCoin (MEOW)

$ 963.39K
--
$ 963.39K
997.93M
997,925,587.199591
Aktuální tržní kapitalizace KittehCoin je $ 963.39K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEOW je 997.93M, přičemž celková zásoba je 997925587.199591. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 963.39K.

Historie cen v USD pro KittehCoin (MEOW)

Během dnešního dne byla změna ceny KittehCoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny KittehCoin na USD  $ -0.0005751417.
Za posledních 60 dní byla změna ceny KittehCoin na USD  $ -0.0002059193.
Za posledních 90 dní byla změna ceny KittehCoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+9.93%
30 dní$ -0.0005751417-59.55%
60 dní$ -0.0002059193-21.32%
90 dní$ 0--

Co je KittehCoin (MEOW)

Originally born on the BitcoinTalk forum over 11 years ago, KittehCoin is one of the earliest memecoins in crypto history. In the same spirit as legendary typos like HODL (a drunken misspelling of “hold”) and DOGE (a playful misspelling of “dog” popularized on Reddit), Kitteh was part of the chaotic, fun, and pioneering culture that defined early crypto.

We’ve secured the original domain from the BitcoinTalk era: 🔗 https://kittehcoinpool.com/

it’s time for Kitteh to shine.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj KittehCoin (MEOW)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny KittehCoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KittehCoin (MEOW) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KittehCoin (MEOW) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KittehCoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KittehCoin!

MEOW na místní měny

Tokenomika pro KittehCoin (MEOW)

Pochopení tokenomiky KittehCoin (MEOW) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEOW hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KittehCoin (MEOW)

Jakou hodnotu má dnes KittehCoin (MEOW)?
Aktuální cena MEOW v USD je 0.00096578 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEOW v USD?
Aktuální cena MEOW v USD je $ 0.00096578. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KittehCoin?
Tržní kapitalizace MEOW je $ 963.39K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEOW v oběhu?
Objem MEOW v oběhu je 997.93M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEOW?
MEOW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00439965 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEOW?
MEOW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00072134 USD.
Jaký je objem obchodování MEOW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEOW je -- USD.
Dosáhne MEOW letos vyšší ceny?
MEOW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEOW, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se KittehCoin (MEOW)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

