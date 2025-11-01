BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Kitsu je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KITSU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KITSU.

Více informací o KITSU

Informace o ceně KITSU

Co je to KITSU

Oficiální webové stránky KITSU

Tokenomika pro KITSU

Předpověď cen KITSU

Kitsu Cena (KITSU)

Aktuální cena 1 KITSU na USD

$0.00026073
$0.00026073$0.00026073
-1.30%1D
Graf aktuální ceny Kitsu (KITSU)
Informace o ceně Kitsu (KITSU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00129187
$ 0.00129187$ 0.00129187

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-1.35%

-6.33%

-6.33%

Cena Kitsu (KITSU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se KITSU obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KITSU v historii je $ 0.00129187, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KITSU se za poslední hodinu změnila o +0.27%, za 24 hodin o -1.35% a za posledních 7 dní o -6.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kitsu (KITSU)

$ 260.73K
$ 260.73K$ 260.73K

--
----

$ 260.73K
$ 260.73K$ 260.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Kitsu je $ 260.73K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KITSU je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 260.73K.

Historie cen v USD pro Kitsu (KITSU)

Během dnešního dne byla změna ceny Kitsu na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kitsu na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kitsu na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kitsu na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.35%
30 dní$ 0-9.75%
60 dní$ 0-66.68%
90 dní$ 0--

Co je Kitsu (KITSU)

KITSU is a memecoin-native universe of nine iconic fox identities, each a cult, a collectible, and a story waiting to unfold.

Designed to resonate with crypto natives, anime lovers, myth hunters, and collectors alike, KITSU begins as a memecoin and evolves into a cult-powered IP that spans art, lore, and physical goods.

The token is both energy and signal, fueling on-chain rituals, unlocking new characters, and testing demand for everything from NFTs to plushies to animation.

An IP built bottom-up, shaped by the memes, scrolls, and believers.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Kitsu (KITSU)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Kitsu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kitsu (KITSU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kitsu (KITSU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kitsu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kitsu!

KITSU na místní měny

Tokenomika pro Kitsu (KITSU)

Pochopení tokenomiky Kitsu (KITSU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KITSU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kitsu (KITSU)

Jakou hodnotu má dnes Kitsu (KITSU)?
Aktuální cena KITSU v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KITSU v USD?
Aktuální cena KITSU v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kitsu?
Tržní kapitalizace KITSU je $ 260.73K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KITSU v oběhu?
Objem KITSU v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KITSU?
KITSU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00129187 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KITSU?
KITSU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování KITSU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KITSU je -- USD.
Dosáhne KITSU letos vyšší ceny?
KITSU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKITSU, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Kitsu (KITSU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

