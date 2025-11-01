BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena KIKICat je 0.00018529 USD. Sledujte aktualizace cen KIKI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KIKI.

Více informací o KIKI

Informace o ceně KIKI

Co je to KIKI

Oficiální webové stránky KIKI

Tokenomika pro KIKI

Předpověď cen KIKI

KIKICat Cena (KIKI)

Zalistování zrušeno

$0.00019195
+5.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny KIKICat (KIKI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:46:11 (UTC+8)

Informace o ceně KIKICat (KIKI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00018216
Nejnižší za 24 h
$ 0.00019544
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00018216
$ 0.00019544
$ 0.102855
$ 0.00017953
+0.33%

-1.33%

-12.02%

-12.02%

Cena KIKICat (KIKI) v reálném čase je $0.00018529. Za posledních 24 hodin se KIKI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00018216 do maxima $ 0.00019544, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KIKI v historii je $ 0.102855, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00017953.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KIKI se za poslední hodinu změnila o +0.33%, za 24 hodin o -1.33% a za posledních 7 dní o -12.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KIKICat (KIKI)

$ 185.35K
--
$ 185.35K
999.94M
999,941,656.675898
Aktuální tržní kapitalizace KIKICat je $ 185.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KIKI je 999.94M, přičemž celková zásoba je 999941656.675898. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 185.35K.

Historie cen v USD pro KIKICat (KIKI)

Během dnešního dne byla změna ceny KIKICat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny KIKICat na USD  $ -0.0000813402.
Za posledních 60 dní byla změna ceny KIKICat na USD  $ -0.0001276865.
Za posledních 90 dní byla změna ceny KIKICat na USD  $ -0.0006469170799427478.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.33%
30 dní$ -0.0000813402-43.89%
60 dní$ -0.0001276865-68.91%
90 dní$ -0.0006469170799427478-77.73%

Co je KIKICat (KIKI)

The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world’s largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny KIKICat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KIKICat (KIKI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KIKICat (KIKI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KIKICat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KIKICat!

KIKI na místní měny

Tokenomika pro KIKICat (KIKI)

Pochopení tokenomiky KIKICat (KIKI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KIKI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KIKICat (KIKI)

Jakou hodnotu má dnes KIKICat (KIKI)?
Aktuální cena KIKI v USD je 0.00018529 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KIKI v USD?
Aktuální cena KIKI v USD je $ 0.00018529. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KIKICat?
Tržní kapitalizace KIKI je $ 185.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KIKI v oběhu?
Objem KIKI v oběhu je 999.94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KIKI?
KIKI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.102855 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KIKI?
KIKI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00017953 USD.
Jaký je objem obchodování KIKI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KIKI je -- USD.
Dosáhne KIKI letos vyšší ceny?
KIKI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKIKI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se KIKICat (KIKI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

