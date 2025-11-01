BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena KEY je 0.04861849 USD. Sledujte aktualizace cen KEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KEY.

Více informací o KEY

Informace o ceně KEY

Co je to KEY

Oficiální webové stránky KEY

Tokenomika pro KEY

Předpověď cen KEY

KEY Cena (KEY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KEY na USD

$0.04860979
$0.04860979
-4.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny KEY (KEY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:06:48 (UTC+8)

Informace o ceně KEY (KEY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04753076
$ 0.04753076
Nejnižší za 24 h
$ 0.051411
$ 0.051411
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04753076
$ 0.04753076

$ 0.051411
$ 0.051411

$ 0.226519
$ 0.226519

$ 0.03889746
$ 0.03889746

+0.03%

-4.28%

-5.87%

-5.87%

Cena KEY (KEY) v reálném čase je $0.04861849. Za posledních 24 hodin se KEY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04753076 do maxima $ 0.051411, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KEY v historii je $ 0.226519, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03889746.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KEY se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o -4.28% a za posledních 7 dní o -5.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KEY (KEY)

$ 4.72M
$ 4.72M

--
--

$ 4.72M
$ 4.72M

97.00M
97.00M

97,000,000.0
97,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace KEY je $ 4.72M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KEY je 97.00M, přičemž celková zásoba je 97000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.72M.

Historie cen v USD pro KEY (KEY)

Během dnešního dne byla změna ceny KEY na USD  $ -0.00217415496477267.
Za posledních 30 dní byla změna ceny KEY na USD  $ -0.0124257483.
Za posledních 60 dní byla změna ceny KEY na USD  $ -0.0207264220.
Za posledních 90 dní byla změna ceny KEY na USD  $ -0.11724734321193923.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00217415496477267-4.28%
30 dní$ -0.0124257483-25.55%
60 dní$ -0.0207264220-42.63%
90 dní$ -0.11724734321193923-70.68%

Co je KEY (KEY)

KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny KEY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KEY (KEY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KEY (KEY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KEY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KEY!

KEY na místní měny

Tokenomika pro KEY (KEY)

Pochopení tokenomiky KEY (KEY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KEY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KEY (KEY)

Jakou hodnotu má dnes KEY (KEY)?
Aktuální cena KEY v USD je 0.04861849 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KEY v USD?
Aktuální cena KEY v USD je $ 0.04861849. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KEY?
Tržní kapitalizace KEY je $ 4.72M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KEY v oběhu?
Objem KEY v oběhu je 97.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KEY?
KEY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.226519 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KEY?
KEY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03889746 USD.
Jaký je objem obchodování KEY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KEY je -- USD.
Dosáhne KEY letos vyšší ceny?
KEY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKEY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:06:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se KEY (KEY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,200.69

$3,877.50

$0.02266

$186.46

$1.0004

$3,877.50

$110,200.69

$186.46

$2.5135

$1,088.05

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.10200

$1.27000

$1.27000

$0.000351

$0.0044

$0.0034782

$19.781

