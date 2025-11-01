KEY Cena (KEY)
+0.03%
-4.28%
-5.87%
-5.87%
Cena KEY (KEY) v reálném čase je $0.04861849. Za posledních 24 hodin se KEY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04753076 do maxima $ 0.051411, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KEY v historii je $ 0.226519, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03889746.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KEY se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o -4.28% a za posledních 7 dní o -5.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace KEY je $ 4.72M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KEY je 97.00M, přičemž celková zásoba je 97000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.72M.
Během dnešního dne byla změna ceny KEY na USD $ -0.00217415496477267.
Za posledních 30 dní byla změna ceny KEY na USD $ -0.0124257483.
Za posledních 60 dní byla změna ceny KEY na USD $ -0.0207264220.
Za posledních 90 dní byla změna ceny KEY na USD $ -0.11724734321193923.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.00217415496477267
|-4.28%
|30 dní
|$ -0.0124257483
|-25.55%
|60 dní
|$ -0.0207264220
|-42.63%
|90 dní
|$ -0.11724734321193923
|-70.68%
KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
