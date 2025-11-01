BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena KEVIN je 0.00003681 USD. Sledujte aktualizace cen KEVIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KEVIN.

Více informací o KEVIN

Informace o ceně KEVIN

Co je to KEVIN

Oficiální webové stránky KEVIN

Tokenomika pro KEVIN

Předpověď cen KEVIN

KEVIN Cena (KEVIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KEVIN na USD

+2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny KEVIN (KEVIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:46:04 (UTC+8)

Informace o ceně KEVIN (KEVIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.03%

+1.89%

-3.33%

-3.33%

Cena KEVIN (KEVIN) v reálném čase je $0.00003681. Za posledních 24 hodin se KEVIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003598 do maxima $ 0.00003686, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KEVIN v historii je $ 0.000332, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003097.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KEVIN se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o +1.89% a za posledních 7 dní o -3.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KEVIN (KEVIN)

Aktuální tržní kapitalizace KEVIN je $ 35.75K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KEVIN je 970.67M, přičemž celková zásoba je 970667016.8933665. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 35.75K.

Historie cen v USD pro KEVIN (KEVIN)

Během dnešního dne byla změna ceny KEVIN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny KEVIN na USD  $ -0.0000179456.
Za posledních 60 dní byla změna ceny KEVIN na USD  $ -0.0000274402.
Za posledních 90 dní byla změna ceny KEVIN na USD  $ -0.00004960212950389545.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.89%
30 dní$ -0.0000179456-48.75%
60 dní$ -0.0000274402-74.54%
90 dní$ -0.00004960212950389545-57.40%

Co je KEVIN (KEVIN)

Kevin is Andy’s quirky and loyal friend, always up for an adventure and ready to bring laughter to any situation. With a playful spirit and a big heart, Kevin is the kind of companion everyone wants around. He’s a character who adds color and fun to the journey, making every moment memorable. Whether it’s exploring new places or just hanging out, Kevin’s enthusiasm and charm are truly one of a kind.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj KEVIN (KEVIN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny KEVIN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KEVIN (KEVIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KEVIN (KEVIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KEVIN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KEVIN!

KEVIN na místní měny

Tokenomika pro KEVIN (KEVIN)

Pochopení tokenomiky KEVIN (KEVIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KEVIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KEVIN (KEVIN)

Jakou hodnotu má dnes KEVIN (KEVIN)?
Aktuální cena KEVIN v USD je 0.00003681 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KEVIN v USD?
Aktuální cena KEVIN v USD je $ 0.00003681. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KEVIN?
Tržní kapitalizace KEVIN je $ 35.75K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KEVIN v oběhu?
Objem KEVIN v oběhu je 970.67M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KEVIN?
KEVIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.000332 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KEVIN?
KEVIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003097 USD.
Jaký je objem obchodování KEVIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KEVIN je -- USD.
Dosáhne KEVIN letos vyšší ceny?
KEVIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKEVIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:46:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se KEVIN (KEVIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

