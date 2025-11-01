BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Karum je 0.143894 USD. Sledujte aktualizace cen KARUM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KARUM.Dnešní aktuální cena Karum je 0.143894 USD. Sledujte aktualizace cen KARUM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KARUM.

Více informací o KARUM

Informace o ceně KARUM

Co je to KARUM

Oficiální webové stránky KARUM

Tokenomika pro KARUM

Předpověď cen KARUM

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Karum

Karum Cena (KARUM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KARUM na USD

$0.143894
$0.143894$0.143894
+41.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Karum (KARUM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:06:40 (UTC+8)

Informace o ceně Karum (KARUM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.089276
$ 0.089276$ 0.089276
Nejnižší za 24 h
$ 0.139569
$ 0.139569$ 0.139569
Nejvyšší za 24 h

$ 0.089276
$ 0.089276$ 0.089276

$ 0.139569
$ 0.139569$ 0.139569

$ 0.475405
$ 0.475405$ 0.475405

$ 0.02672377
$ 0.02672377$ 0.02672377

+13.21%

+41.71%

+47.33%

+47.33%

Cena Karum (KARUM) v reálném čase je $0.143894. Za posledních 24 hodin se KARUM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.089276 do maxima $ 0.139569, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KARUM v historii je $ 0.475405, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02672377.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KARUM se za poslední hodinu změnila o +13.21%, za 24 hodin o +41.71% a za posledních 7 dní o +47.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Karum (KARUM)

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

--
----

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

14.70M
14.70M 14.70M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Karum je $ 2.12M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KARUM je 14.70M, přičemž celková zásoba je 21000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.02M.

Historie cen v USD pro Karum (KARUM)

Během dnešního dne byla změna ceny Karum na USD  $ +0.04235333.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Karum na USD  $ +0.2191841036.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Karum na USD  $ -0.0126845151.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Karum na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.04235333+41.71%
30 dní$ +0.2191841036+152.32%
60 dní$ -0.0126845151-8.81%
90 dní$ 0--

Co je Karum (KARUM)

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.

Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.

These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.

Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.

We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Karum (KARUM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Karum (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Karum (KARUM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Karum (KARUM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Karum.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Karum!

KARUM na místní měny

Tokenomika pro Karum (KARUM)

Pochopení tokenomiky Karum (KARUM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KARUM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Karum (KARUM)

Jakou hodnotu má dnes Karum (KARUM)?
Aktuální cena KARUM v USD je 0.143894 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KARUM v USD?
Aktuální cena KARUM v USD je $ 0.143894. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Karum?
Tržní kapitalizace KARUM je $ 2.12M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KARUM v oběhu?
Objem KARUM v oběhu je 14.70M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KARUM?
KARUM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.475405 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KARUM?
KARUM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02672377 USD.
Jaký je objem obchodování KARUM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KARUM je -- USD.
Dosáhne KARUM letos vyšší ceny?
KARUM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKARUM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:06:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Karum (KARUM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,205.32
$110,205.32$110,205.32

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.81
$3,877.81$3,877.81

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02266
$0.02266$0.02266

-29.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.50
$186.50$186.50

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.81
$3,877.81$3,877.81

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,205.32
$110,205.32$110,205.32

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.50
$186.50$186.50

-0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5138
$2.5138$2.5138

-0.40%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.04
$1,088.04$1,088.04

+0.33%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10500
$0.10500$0.10500

+110.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.24195
$1.24195$1.24195

+6,109.75%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.24195
$1.24195$1.24195

+6,109.75%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000351
$0.000351$0.000351

+75.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034622
$0.0034622$0.0034622

+76.46%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.822
$19.822$19.822

+54.08%