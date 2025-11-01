BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena KAME je 0.00001106 USD. Sledujte aktualizace cen KAME v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KAME.Dnešní aktuální cena KAME je 0.00001106 USD. Sledujte aktualizace cen KAME v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KAME.

Více informací o KAME

Informace o ceně KAME

Co je to KAME

Oficiální webové stránky KAME

Tokenomika pro KAME

Předpověď cen KAME

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo KAME

KAME Cena (KAME)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KAME na USD

--
----
+1.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny KAME (KAME)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:58:21 (UTC+8)

Informace o ceně KAME (KAME) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001084
$ 0.00001084$ 0.00001084
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001106
$ 0.00001106$ 0.00001106
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001084
$ 0.00001084$ 0.00001084

$ 0.00001106
$ 0.00001106$ 0.00001106

$ 0.00012999
$ 0.00012999$ 0.00012999

$ 0.00000886
$ 0.00000886$ 0.00000886

--

+1.16%

-13.32%

-13.32%

Cena KAME (KAME) v reálném čase je $0.00001106. Za posledních 24 hodin se KAME obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001084 do maxima $ 0.00001106, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KAME v historii je $ 0.00012999, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000886.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KAME se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +1.16% a za posledních 7 dní o -13.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KAME (KAME)

$ 10.50K
$ 10.50K$ 10.50K

--
----

$ 11.06K
$ 11.06K$ 11.06K

949.79M
949.79M 949.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace KAME je $ 10.50K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KAME je 949.79M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.06K.

Historie cen v USD pro KAME (KAME)

Během dnešního dne byla změna ceny KAME na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny KAME na USD  $ -0.0000059708.
Za posledních 60 dní byla změna ceny KAME na USD  $ -0.0000086113.
Za posledních 90 dní byla změna ceny KAME na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.16%
30 dní$ -0.0000059708-53.98%
60 dní$ -0.0000086113-77.86%
90 dní$ 0--

Co je KAME (KAME)

$KAME is a utility token that transforms internet culture into a force for good. While most memecoins exist solely for speculation and short-term hype, $KAME takes a fundamentally different approach. Built on the Base Network, $KAME merges the viral energy of meme culture with real-world purpose — creating a digital asset that drives impact, not just price charts.

Every $KAME transaction contributes to charitable efforts through transparent, on-chain mechanisms. A small portion of trading volume is allocated to verified nonprofit causes, allowing our community to support meaningful initiatives like clean water access, education, disaster relief, and more. These donations are managed through smart contracts and publicly visible on-chain — ensuring accountability, traceability, and trust.

But we didn’t stop at promises — we built infrastructure.

$KAME proudly launched the first crowdfunding and charity platform on the Base Network. This platform allows donors to directly support campaigns through crypto, with no centralized intermediaries and no hidden fees. Whether you’re contributing 0.01 ETH or just holding $KAME, you’re part of a decentralized movement reshaping how giving works in Web3.

Our platform enables campaign organizers to create verified fundraising campaigns, while users can explore causes, donate using $KAME or other accepted tokens, and see real-time updates on how funds are being used. It’s transparent, efficient, and borderless — unlocking new potential for impact in communities often overlooked by traditional systems.

This level of on-chain transparency, combined with Base’s low fees and scalability, allows us to create a charity ecosystem that is accessible to everyone — not just whales or institutions. It’s philanthropy reimagined for the blockchain era.

At its core, $KAME is more than just a token — it’s a mission. It invites people to engage in something bigger than themselves. Whether through direct donations, NFT campaigns, or simply holding the token, every community member becomes part of a system that turns memes into meaningful action.

In a space filled with noise, speculation, and short-lived projects, $KAME stands apart as a utility token built for sustainability, transparency, and global good. We’re here to prove that meme-powered communities can be powerful forces for change — and we’re just getting started.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny KAME (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KAME (KAME) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KAME (KAME) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KAME.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KAME!

KAME na místní měny

Tokenomika pro KAME (KAME)

Pochopení tokenomiky KAME (KAME) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KAME hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KAME (KAME)

Jakou hodnotu má dnes KAME (KAME)?
Aktuální cena KAME v USD je 0.00001106 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KAME v USD?
Aktuální cena KAME v USD je $ 0.00001106. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KAME?
Tržní kapitalizace KAME je $ 10.50K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KAME v oběhu?
Objem KAME v oběhu je 949.79M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KAME?
KAME dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00012999 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KAME?
KAME dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000886 USD.
Jaký je objem obchodování KAME?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KAME je -- USD.
Dosáhne KAME letos vyšší ceny?
KAME může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKAME, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:58:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se KAME (KAME)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,108.47
$110,108.47$110,108.47

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.94
$3,875.94$3,875.94

+0.39%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02427
$0.02427$0.02427

-24.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.11
$186.11$186.11

-1.08%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.94
$3,875.94$3,875.94

+0.39%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,108.47
$110,108.47$110,108.47

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.11
$186.11$186.11

-1.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5015
$2.5015$2.5015

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10076
$0.10076$0.10076

+101.52%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01996
$0.01996$0.01996

-0.20%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08570
$0.08570$0.08570

+757.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00690
$0.00690$0.00690

+475.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054954
$0.0054954$0.0054954

+180.09%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000331
$0.000331$0.000331

+65.50%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%