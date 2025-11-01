BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Just a pulse guy je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PULSEGUY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PULSEGUY.Dnešní aktuální cena Just a pulse guy je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PULSEGUY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PULSEGUY.

Více informací o PULSEGUY

Informace o ceně PULSEGUY

Co je to PULSEGUY

Oficiální webové stránky PULSEGUY

Tokenomika pro PULSEGUY

Předpověď cen PULSEGUY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Just a pulse guy

Just a pulse guy Cena (PULSEGUY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PULSEGUY na USD

$0.00058837
$0.00058837$0.00058837
+5.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Just a pulse guy (PULSEGUY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:45:14 (UTC+8)

Informace o ceně Just a pulse guy (PULSEGUY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.25%

+5.39%

+17.65%

+17.65%

Cena Just a pulse guy (PULSEGUY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PULSEGUY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PULSEGUY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PULSEGUY se za poslední hodinu změnila o +1.25%, za 24 hodin o +5.39% a za posledních 7 dní o +17.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Just a pulse guy (PULSEGUY)

$ 553.82K
$ 553.82K$ 553.82K

--
----

$ 553.82K
$ 553.82K$ 553.82K

941.28M
941.28M 941.28M

941,281,937.0
941,281,937.0 941,281,937.0

Aktuální tržní kapitalizace Just a pulse guy je $ 553.82K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PULSEGUY je 941.28M, přičemž celková zásoba je 941281937.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 553.82K.

Historie cen v USD pro Just a pulse guy (PULSEGUY)

Během dnešního dne byla změna ceny Just a pulse guy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Just a pulse guy na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Just a pulse guy na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Just a pulse guy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+5.39%
30 dní$ 0+344.67%
60 dní$ 0+213.65%
90 dní$ 0--

Co je Just a pulse guy (PULSEGUY)

$PULSEGUY is a memecoin on PulseChain, pulse guy was launched on PulseChain as a memecoin for every PulseChain investor and enthusiast. The purpose of $PULSEGUY is to bring all the PulseChain Investors and Enthusiasts tougher to build and create a great community, allowing people share a place and connect with one another to have fun, laugh and share each other's visions of what PulseChain can become.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Just a pulse guy (PULSEGUY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Just a pulse guy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Just a pulse guy (PULSEGUY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Just a pulse guy (PULSEGUY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Just a pulse guy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Just a pulse guy!

PULSEGUY na místní měny

Tokenomika pro Just a pulse guy (PULSEGUY)

Pochopení tokenomiky Just a pulse guy (PULSEGUY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PULSEGUY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Just a pulse guy (PULSEGUY)

Jakou hodnotu má dnes Just a pulse guy (PULSEGUY)?
Aktuální cena PULSEGUY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PULSEGUY v USD?
Aktuální cena PULSEGUY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Just a pulse guy?
Tržní kapitalizace PULSEGUY je $ 553.82K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PULSEGUY v oběhu?
Objem PULSEGUY v oběhu je 941.28M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PULSEGUY?
PULSEGUY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PULSEGUY?
PULSEGUY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PULSEGUY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PULSEGUY je -- USD.
Dosáhne PULSEGUY letos vyšší ceny?
PULSEGUY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPULSEGUY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:45:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Just a pulse guy (PULSEGUY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,073.99
$110,073.99$110,073.99

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.23
$3,879.23$3,879.23

+0.47%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02446
$0.02446$0.02446

-23.99%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-1.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.23
$3,879.23$3,879.23

+0.47%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,073.99
$110,073.99$110,073.99

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-1.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5114
$2.5114$2.5114

-0.49%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.69
$1,087.69$1,087.69

+0.30%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09603
$0.09603$0.09603

+92.06%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01869
$0.01869$0.01869

-6.55%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009916
$0.00009916$0.00009916

+371.74%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00372
$0.00372$0.00372

+210.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0056309
$0.0056309$0.0056309

+186.99%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%