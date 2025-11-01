BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena JOKE je 0.00881758 USD. Sledujte aktualizace cen JOKE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JOKE.Dnešní aktuální cena JOKE je 0.00881758 USD. Sledujte aktualizace cen JOKE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JOKE.

Více informací o JOKE

Informace o ceně JOKE

Co je to JOKE

Oficiální webové stránky JOKE

Tokenomika pro JOKE

Předpověď cen JOKE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo JOKE

JOKE Cena (JOKE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 JOKE na USD

$0.00881758
$0.00881758$0.00881758
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny JOKE (JOKE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:06:06 (UTC+8)

Informace o ceně JOKE (JOKE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01210796
$ 0.01210796$ 0.01210796

$ 0.00843962
$ 0.00843962$ 0.00843962

--

--

0.00%

0.00%

Cena JOKE (JOKE) v reálném čase je $0.00881758. Za posledních 24 hodin se JOKE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JOKE v historii je $ 0.01210796, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00843962.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JOKE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu JOKE (JOKE)

$ 4.41M
$ 4.41M$ 4.41M

--
----

$ 8.82M
$ 8.82M$ 8.82M

500.00M
500.00M 500.00M

999,999,999.794431
999,999,999.794431 999,999,999.794431

Aktuální tržní kapitalizace JOKE je $ 4.41M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JOKE je 500.00M, přičemž celková zásoba je 999999999.794431. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.82M.

Historie cen v USD pro JOKE (JOKE)

Během dnešního dne byla změna ceny JOKE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny JOKE na USD  $ -0.0013349886.
Za posledních 60 dní byla změna ceny JOKE na USD  $ -0.0010122484.
Za posledních 90 dní byla změna ceny JOKE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0013349886-15.14%
60 dní$ -0.0010122484-11.47%
90 dní$ 0--

Co je JOKE (JOKE)

JOKE is a fun, community driven meme project on Solana, led by the witty, satirical character Dejoke. It transforms crypto and everyday absurdities into sharp, visual storytelling, proving that serious news hits harder with humor. Community driven at its core, Dejoke aims to go viral and evolve beyond just a meme into a cultural brand. “No Joke, No Life.” $JOKE powers all community decisions, content access, and creator rewards in this irreverent Web3 movement.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny JOKE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít JOKE (JOKE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva JOKE (JOKE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro JOKE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny JOKE!

JOKE na místní měny

Tokenomika pro JOKE (JOKE)

Pochopení tokenomiky JOKE (JOKE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JOKE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně JOKE (JOKE)

Jakou hodnotu má dnes JOKE (JOKE)?
Aktuální cena JOKE v USD je 0.00881758 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JOKE v USD?
Aktuální cena JOKE v USD je $ 0.00881758. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace JOKE?
Tržní kapitalizace JOKE je $ 4.41M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JOKE v oběhu?
Objem JOKE v oběhu je 500.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JOKE?
JOKE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01210796 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JOKE?
JOKE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00843962 USD.
Jaký je objem obchodování JOKE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JOKE je -- USD.
Dosáhne JOKE letos vyšší ceny?
JOKE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJOKE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:06:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se JOKE (JOKE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,205.40
$110,205.40$110,205.40

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.81
$3,877.81$3,877.81

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02257
$0.02257$0.02257

-29.86%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.81
$3,877.81$3,877.81

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,205.40
$110,205.40$110,205.40

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

-0.89%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5134
$2.5134$2.5134

-0.41%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.26
$1,088.26$1,088.26

+0.35%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10700
$0.10700$0.10700

+114.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.24722
$1.24722$1.24722

+6,136.10%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.24722
$1.24722$1.24722

+6,136.10%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000358
$0.000358$0.000358

+79.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034515
$0.0034515$0.0034515

+75.91%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.691
$19.691$19.691

+53.07%