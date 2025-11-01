JobIess Cena (JOBIESS)
+3.83%
+10.41%
-15.62%
-15.62%
Cena JobIess (JOBIESS) v reálném čase je $0.00143483. Za posledních 24 hodin se JOBIESS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0012318 do maxima $ 0.00152558, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JOBIESS v historii je $ 0.01618855, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JOBIESS se za poslední hodinu změnila o +3.83%, za 24 hodin o +10.41% a za posledních 7 dní o -15.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace JobIess je $ 1.43M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JOBIESS je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.43M.
Během dnešního dne byla změna ceny JobIess na USD $ +0.00013533.
Za posledních 30 dní byla změna ceny JobIess na USD $ -0.0001010029.
Za posledních 60 dní byla změna ceny JobIess na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny JobIess na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00013533
|+10.41%
|30 dní
|$ -0.0001010029
|-7.03%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
JobIess is a pure meme born straight out of Fourmeme, inspired by a legendary moment when CZ dropped the iconic “jobless” post on X. The community turned that one word into a movement, proving again how memes can instantly transform into culture on-chain.
JobIess isn’t about fancy tech or complex promises—it’s about humor, community, and riding the wave of a viral CZ meme that the whole crypto world laughed at. From a single tweet to a token, JobIess was born to remind us that sometimes the funniest memes create the strongest communities.
👉 From CZ X → to Fourmeme → to BNB chain history.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
