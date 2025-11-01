BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena JobIess je 0.00143483 USD. Sledujte aktualizace cen JOBIESS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JOBIESS.

Více informací o JOBIESS

Informace o ceně JOBIESS

Co je to JOBIESS

Oficiální webové stránky JOBIESS

Tokenomika pro JOBIESS

Předpověď cen JOBIESS

JobIess Cena (JOBIESS)

Aktuální cena 1 JOBIESS na USD

$0.00143076
$0.00143076
+10.10%1D
USD
Graf aktuální ceny JobIess (JOBIESS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:05:54 (UTC+8)

Informace o ceně JobIess (JOBIESS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0012318
$ 0.0012318
Nejnižší za 24 h
$ 0.00152558
$ 0.00152558
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0012318
$ 0.0012318

$ 0.00152558
$ 0.00152558

$ 0.01618855
$ 0.01618855

$ 0
$ 0

+3.83%

+10.41%

-15.62%

-15.62%

Cena JobIess (JOBIESS) v reálném čase je $0.00143483. Za posledních 24 hodin se JOBIESS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0012318 do maxima $ 0.00152558, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JOBIESS v historii je $ 0.01618855, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JOBIESS se za poslední hodinu změnila o +3.83%, za 24 hodin o +10.41% a za posledních 7 dní o -15.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu JobIess (JOBIESS)

$ 1.43M
$ 1.43M

--
--

$ 1.43M
$ 1.43M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace JobIess je $ 1.43M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JOBIESS je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.43M.

Historie cen v USD pro JobIess (JOBIESS)

Během dnešního dne byla změna ceny JobIess na USD  $ +0.00013533.
Za posledních 30 dní byla změna ceny JobIess na USD  $ -0.0001010029.
Za posledních 60 dní byla změna ceny JobIess na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny JobIess na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00013533+10.41%
30 dní$ -0.0001010029-7.03%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je JobIess (JOBIESS)

JobIess is a pure meme born straight out of Fourmeme, inspired by a legendary moment when CZ dropped the iconic “jobless” post on X. The community turned that one word into a movement, proving again how memes can instantly transform into culture on-chain.

JobIess isn’t about fancy tech or complex promises—it’s about humor, community, and riding the wave of a viral CZ meme that the whole crypto world laughed at. From a single tweet to a token, JobIess was born to remind us that sometimes the funniest memes create the strongest communities.

👉 From CZ X → to Fourmeme → to BNB chain history.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj JobIess (JOBIESS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny JobIess (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít JobIess (JOBIESS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva JobIess (JOBIESS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro JobIess.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny JobIess!

JOBIESS na místní měny

Tokenomika pro JobIess (JOBIESS)

Pochopení tokenomiky JobIess (JOBIESS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JOBIESS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně JobIess (JOBIESS)

Jakou hodnotu má dnes JobIess (JOBIESS)?
Aktuální cena JOBIESS v USD je 0.00143483 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JOBIESS v USD?
Aktuální cena JOBIESS v USD je $ 0.00143483. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace JobIess?
Tržní kapitalizace JOBIESS je $ 1.43M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JOBIESS v oběhu?
Objem JOBIESS v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JOBIESS?
JOBIESS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01618855 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JOBIESS?
JOBIESS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování JOBIESS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JOBIESS je -- USD.
Dosáhne JOBIESS letos vyšší ceny?
JOBIESS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJOBIESS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se JobIess (JOBIESS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,205.42

$3,877.81

$0.02257

$186.55

$1.0004

$3,877.81

$110,205.42

$186.55

$2.5134

$1,088.27

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.10721

$1.23140

$1.23140

$0.0044

$0.000358

$0.0034515

$19.693

