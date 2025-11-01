BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Jack Potts by Virtuals je 0.00016419 USD. Sledujte aktualizace cen JACK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JACK.

Více informací o JACK

Informace o ceně JACK

Co je to JACK

Bílá kniha pro JACK

Oficiální webové stránky JACK

Tokenomika pro JACK

Předpověď cen JACK

Logo Jack Potts by Virtuals

Jack Potts by Virtuals Cena (JACK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 JACK na USD

$0.00016419
+11.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Jack Potts by Virtuals (JACK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:44:00 (UTC+8)

Informace o ceně Jack Potts by Virtuals (JACK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00013016
Nejnižší za 24 h
$ 0.00016933
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00013016
$ 0.00016933
$ 0.00062833
$ 0.0000446
+1.61%

+11.67%

+30.77%

+30.77%

Cena Jack Potts by Virtuals (JACK) v reálném čase je $0.00016419. Za posledních 24 hodin se JACK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00013016 do maxima $ 0.00016933, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JACK v historii je $ 0.00062833, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000446.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JACK se za poslední hodinu změnila o +1.61%, za 24 hodin o +11.67% a za posledních 7 dní o +30.77%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Jack Potts by Virtuals (JACK)

$ 94.68K
--
$ 164.19K
576.65M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Jack Potts by Virtuals je $ 94.68K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JACK je 576.65M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 164.19K.

Historie cen v USD pro Jack Potts by Virtuals (JACK)

Během dnešního dne byla změna ceny Jack Potts by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Jack Potts by Virtuals na USD  $ +0.0000770328.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Jack Potts by Virtuals na USD  $ +0.0000203076.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Jack Potts by Virtuals na USD  $ -0.00027614251403129316.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+11.67%
30 dní$ +0.0000770328+46.92%
60 dní$ +0.0000203076+12.37%
90 dní$ -0.00027614251403129316-62.71%

Co je Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Jack Potts by Virtuals (JACK)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Jack Potts by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Jack Potts by Virtuals (JACK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Jack Potts by Virtuals (JACK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Jack Potts by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Jack Potts by Virtuals!

JACK na místní měny

Tokenomika pro Jack Potts by Virtuals (JACK)

Pochopení tokenomiky Jack Potts by Virtuals (JACK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JACK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jakou hodnotu má dnes Jack Potts by Virtuals (JACK)?
Aktuální cena JACK v USD je 0.00016419 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JACK v USD?
Aktuální cena JACK v USD je $ 0.00016419. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Jack Potts by Virtuals?
Tržní kapitalizace JACK je $ 94.68K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JACK v oběhu?
Objem JACK v oběhu je 576.65M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JACK?
JACK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00062833 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JACK?
JACK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000446 USD.
Jaký je objem obchodování JACK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JACK je -- USD.
Dosáhne JACK letos vyšší ceny?
JACK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJACK, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Jack Potts by Virtuals (JACK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

