Dnešní aktuální cena Itty Bitty je 0.00014408 USD. Sledujte aktualizace cen ITTY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ITTY.Dnešní aktuální cena Itty Bitty je 0.00014408 USD. Sledujte aktualizace cen ITTY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ITTY.

Více informací o ITTY

Informace o ceně ITTY

Co je to ITTY

Oficiální webové stránky ITTY

Tokenomika pro ITTY

Předpověď cen ITTY

Logo Itty Bitty

Itty Bitty Cena (ITTY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ITTY na USD

$0.00014336
$0.00014336
+46.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Itty Bitty (ITTY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:43:53 (UTC+8)

Informace o ceně Itty Bitty (ITTY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00009812
$ 0.00009812
Nejnižší za 24 h
$ 0.00014337
$ 0.00014337
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00009812
$ 0.00009812

$ 0.00014337
$ 0.00014337

$ 0.00045914
$ 0.00045914

$ 0.00005505
$ 0.00005505

+1.86%

+46.85%

+59.61%

+59.61%

Cena Itty Bitty (ITTY) v reálném čase je $0.00014408. Za posledních 24 hodin se ITTY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00009812 do maxima $ 0.00014337, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ITTY v historii je $ 0.00045914, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005505.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ITTY se za poslední hodinu změnila o +1.86%, za 24 hodin o +46.85% a za posledních 7 dní o +59.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Itty Bitty (ITTY)

$ 143.35K
$ 143.35K

--
--

$ 143.35K
$ 143.35K

999.87M
999.87M

999,874,149.376296
999,874,149.376296

Aktuální tržní kapitalizace Itty Bitty je $ 143.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ITTY je 999.87M, přičemž celková zásoba je 999874149.376296. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 143.35K.

Historie cen v USD pro Itty Bitty (ITTY)

Během dnešního dne byla změna ceny Itty Bitty na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Itty Bitty na USD  $ +0.0000267009.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Itty Bitty na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Itty Bitty na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+46.85%
30 dní$ +0.0000267009+18.53%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Itty Bitty (ITTY)

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Itty Bitty (ITTY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Itty Bitty (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Itty Bitty (ITTY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Itty Bitty (ITTY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Itty Bitty.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Itty Bitty!

ITTY na místní měny

Tokenomika pro Itty Bitty (ITTY)

Pochopení tokenomiky Itty Bitty (ITTY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ITTY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Itty Bitty (ITTY)

Jakou hodnotu má dnes Itty Bitty (ITTY)?
Aktuální cena ITTY v USD je 0.00014408 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ITTY v USD?
Aktuální cena ITTY v USD je $ 0.00014408. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Itty Bitty?
Tržní kapitalizace ITTY je $ 143.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ITTY v oběhu?
Objem ITTY v oběhu je 999.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ITTY?
ITTY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00045914 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ITTY?
ITTY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005505 USD.
Jaký je objem obchodování ITTY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ITTY je -- USD.
Dosáhne ITTY letos vyšší ceny?
ITTY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenITTY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:43:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Itty Bitty (ITTY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

