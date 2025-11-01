BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ItForTheBiscuit je 0.00010193 USD. Sledujte aktualizace cen RISK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RISK.

ItForTheBiscuit Cena (RISK)

Aktuální cena 1 RISK na USD

$0.00010151
$0.00010151$0.00010151
-2.70%1D
mexc
Graf aktuální ceny ItForTheBiscuit (RISK)
Informace o ceně ItForTheBiscuit (RISK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00010153
$ 0.00010153$ 0.00010153
Nejnižší za 24 h
$ 0.00010691
$ 0.00010691$ 0.00010691
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00010153
$ 0.00010153$ 0.00010153

$ 0.00010691
$ 0.00010691$ 0.00010691

$ 0.00139508
$ 0.00139508$ 0.00139508

$ 0.00009871
$ 0.00009871$ 0.00009871

-0.29%

-3.03%

-17.96%

-17.96%

Cena ItForTheBiscuit (RISK) v reálném čase je $0.00010193. Za posledních 24 hodin se RISK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00010153 do maxima $ 0.00010691, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RISK v historii je $ 0.00139508, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00009871.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RISK se za poslední hodinu změnila o -0.29%, za 24 hodin o -3.03% a za posledních 7 dní o -17.96%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ItForTheBiscuit (RISK)

$ 93.80K
$ 93.80K$ 93.80K

--
----

$ 93.80K
$ 93.80K$ 93.80K

920.30M
920.30M 920.30M

920,296,414.659763
920,296,414.659763 920,296,414.659763

Aktuální tržní kapitalizace ItForTheBiscuit je $ 93.80K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RISK je 920.30M, přičemž celková zásoba je 920296414.659763. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 93.80K.

Historie cen v USD pro ItForTheBiscuit (RISK)

Během dnešního dne byla změna ceny ItForTheBiscuit na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ItForTheBiscuit na USD  $ -0.0000569328.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ItForTheBiscuit na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ItForTheBiscuit na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.03%
30 dní$ -0.0000569328-55.85%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je ItForTheBiscuit (RISK)

This isn’t just another token. $RISK is a symbol, a call to the fearless, the dream-chasers, the ones who know that greatness only comes to those who are willing to leap.

Born from the legendary phrase “risk it for the biscuit,” $RISK is a tribute to boldness. It’s made for those who refuse to settle, who thrive on high-stakes moments, and who would rather go all in than live with the regret of playing it safe.

In the world of $RISK, there are no participation trophies. You either take the shot or you miss the opportunity.

This token represents a lifestyle, the mindset that: • Playing it safe never made legends. • Caution doesn’t make history. • Only the bold get rewarded.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ItForTheBiscuit (RISK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ItForTheBiscuit (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ItForTheBiscuit (RISK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ItForTheBiscuit (RISK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ItForTheBiscuit.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ItForTheBiscuit!

RISK na místní měny

Tokenomika pro ItForTheBiscuit (RISK)

Pochopení tokenomiky ItForTheBiscuit (RISK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RISK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ItForTheBiscuit (RISK)

Jakou hodnotu má dnes ItForTheBiscuit (RISK)?
Aktuální cena RISK v USD je 0.00010193 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RISK v USD?
Aktuální cena RISK v USD je $ 0.00010193. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ItForTheBiscuit?
Tržní kapitalizace RISK je $ 93.80K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RISK v oběhu?
Objem RISK v oběhu je 920.30M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RISK?
RISK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00139508 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RISK?
RISK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00009871 USD.
Jaký je objem obchodování RISK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RISK je -- USD.
Dosáhne RISK letos vyšší ceny?
RISK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRISK, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ItForTheBiscuit (RISK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

