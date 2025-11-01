BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Islamic Coin je 0.01691872 USD. Sledujte aktualizace cen ISLM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ISLM.

Více informací o ISLM

Informace o ceně ISLM

Co je to ISLM

Bílá kniha pro ISLM

Oficiální webové stránky ISLM

Tokenomika pro ISLM

Předpověď cen ISLM

Logo Islamic Coin

Islamic Coin Cena (ISLM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ISLM na USD

$0.01691653
$0.01691653
-3.10%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Islamic Coin (ISLM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:05:24 (UTC+8)

Informace o ceně Islamic Coin (ISLM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01691831
$ 0.01691831
Nejnižší za 24 h
$ 0.0174907
$ 0.0174907
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01691831
$ 0.01691831

$ 0.0174907
$ 0.0174907

$ 0.303274
$ 0.303274

$ 0.01691332
$ 0.01691332

-0.19%

-3.08%

-6.18%

-6.18%

Cena Islamic Coin (ISLM) v reálném čase je $0.01691872. Za posledních 24 hodin se ISLM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01691831 do maxima $ 0.0174907, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ISLM v historii je $ 0.303274, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01691332.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ISLM se za poslední hodinu změnila o -0.19%, za 24 hodin o -3.08% a za posledních 7 dní o -6.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Islamic Coin (ISLM)

$ 37.33M
$ 37.33M

--
--

$ 342.36M
$ 342.36M

2.21B
2.21B

20,241,755,195.76021
20,241,755,195.76021

Aktuální tržní kapitalizace Islamic Coin je $ 37.33M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ISLM je 2.21B, přičemž celková zásoba je 20241755195.76021. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 342.36M.

Historie cen v USD pro Islamic Coin (ISLM)

Během dnešního dne byla změna ceny Islamic Coin na USD  $ -0.00053918147691665.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Islamic Coin na USD  $ -0.0020703336.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Islamic Coin na USD  $ -0.0028456627.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Islamic Coin na USD  $ -0.006960643056373518.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00053918147691665-3.08%
30 dní$ -0.0020703336-12.23%
60 dní$ -0.0028456627-16.81%
90 dní$ -0.006960643056373518-29.14%

Co je Islamic Coin (ISLM)

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Islamic Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Islamic Coin (ISLM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Islamic Coin (ISLM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Islamic Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Islamic Coin!

ISLM na místní měny

Tokenomika pro Islamic Coin (ISLM)

Pochopení tokenomiky Islamic Coin (ISLM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ISLM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Islamic Coin (ISLM)

Jakou hodnotu má dnes Islamic Coin (ISLM)?
Aktuální cena ISLM v USD je 0.01691872 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ISLM v USD?
Aktuální cena ISLM v USD je $ 0.01691872. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Islamic Coin?
Tržní kapitalizace ISLM je $ 37.33M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ISLM v oběhu?
Objem ISLM v oběhu je 2.21B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ISLM?
ISLM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.303274 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ISLM?
ISLM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01691332 USD.
Jaký je objem obchodování ISLM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ISLM je -- USD.
Dosáhne ISLM letos vyšší ceny?
ISLM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenISLM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:05:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Islamic Coin (ISLM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

$110,200.22

$3,877.22

$0.02292

$186.50

$1.0004

$3,877.22

$110,200.22

$186.50

$2.5128

$1,088.03

