BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena IoTAI je 0.01040305 USD. Sledujte aktualizace cen IOTAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IOTAI.Dnešní aktuální cena IoTAI je 0.01040305 USD. Sledujte aktualizace cen IOTAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IOTAI.

Více informací o IOTAI

Informace o ceně IOTAI

Co je to IOTAI

Bílá kniha pro IOTAI

Oficiální webové stránky IOTAI

Tokenomika pro IOTAI

Předpověď cen IOTAI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo IoTAI

IoTAI Cena (IOTAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 IOTAI na USD

$0.01040013
$0.01040013$0.01040013
+1.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny IoTAI (IOTAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:05:05 (UTC+8)

Informace o ceně IoTAI (IOTAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00966968
$ 0.00966968$ 0.00966968
Nejnižší za 24 h
$ 0.0104761
$ 0.0104761$ 0.0104761
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00966968
$ 0.00966968$ 0.00966968

$ 0.0104761
$ 0.0104761$ 0.0104761

$ 0.04887246
$ 0.04887246$ 0.04887246

$ 0.00293688
$ 0.00293688$ 0.00293688

+1.05%

+1.52%

+3.14%

+3.14%

Cena IoTAI (IOTAI) v reálném čase je $0.01040305. Za posledních 24 hodin se IOTAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00966968 do maxima $ 0.0104761, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IOTAI v historii je $ 0.04887246, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00293688.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IOTAI se za poslední hodinu změnila o +1.05%, za 24 hodin o +1.52% a za posledních 7 dní o +3.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu IoTAI (IOTAI)

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace IoTAI je $ 1.03M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IOTAI je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.03M.

Historie cen v USD pro IoTAI (IOTAI)

Během dnešního dne byla změna ceny IoTAI na USD  $ +0.00015623.
Za posledních 30 dní byla změna ceny IoTAI na USD  $ -0.0040177775.
Za posledních 60 dní byla změna ceny IoTAI na USD  $ +0.0108381690.
Za posledních 90 dní byla změna ceny IoTAI na USD  $ +0.001477161867475514.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00015623+1.52%
30 dní$ -0.0040177775-38.62%
60 dní$ +0.0108381690+104.18%
90 dní$ +0.001477161867475514+16.55%

Co je IoTAI (IOTAI)

IoTAI is a cutting-edge ecosystem that fuses Blockchain, Artificial Intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT) to create a decentralized, intelligent, and automated aggregator. It’s a decentralized exchange aggregator that uses real-time AI analysis to find the best trading routes across Ethereum-based DEXs, reducing gas fees and improving execution efficiency by up to 50% or even higher.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny IoTAI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít IoTAI (IOTAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva IoTAI (IOTAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro IoTAI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny IoTAI!

IOTAI na místní měny

Tokenomika pro IoTAI (IOTAI)

Pochopení tokenomiky IoTAI (IOTAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IOTAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně IoTAI (IOTAI)

Jakou hodnotu má dnes IoTAI (IOTAI)?
Aktuální cena IOTAI v USD je 0.01040305 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IOTAI v USD?
Aktuální cena IOTAI v USD je $ 0.01040305. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace IoTAI?
Tržní kapitalizace IOTAI je $ 1.03M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IOTAI v oběhu?
Objem IOTAI v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IOTAI?
IOTAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04887246 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IOTAI?
IOTAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00293688 USD.
Jaký je objem obchodování IOTAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IOTAI je -- USD.
Dosáhne IOTAI letos vyšší ceny?
IOTAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIOTAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:05:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se IoTAI (IOTAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,214.90
$110,214.90$110,214.90

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.15
$3,878.15$3,878.15

+0.44%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02292
$0.02292$0.02292

-28.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.57
$186.57$186.57

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.15
$3,878.15$3,878.15

+0.44%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,214.90
$110,214.90$110,214.90

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.57
$186.57$186.57

-0.84%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5126
$2.5126$2.5126

-0.45%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.24
$1,088.24$1,088.24

+0.35%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.11011
$0.11011$0.11011

+120.22%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.23000
$1.23000$1.23000

+6,050.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.23000
$1.23000$1.23000

+6,050.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000365
$0.000365$0.000365

+82.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034089
$0.0034089$0.0034089

+73.74%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.501
$19.501$19.501

+51.59%