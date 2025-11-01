BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Invariant je 0.00107903 USD. Sledujte aktualizace cen INVT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend INVT.

Logo Invariant

Invariant Cena (INVT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 INVT na USD

$0.00107903
$0.00107903
+2.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Invariant (INVT)
Informace o ceně Invariant (INVT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00103738
$ 0.00103738
Nejnižší za 24 h
$ 0.00108178
$ 0.00108178
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00103738
$ 0.00103738

$ 0.00108178
$ 0.00108178

$ 0.00238396
$ 0.00238396

$ 0
$ 0

+3.09%

+2.05%

+0.81%

+0.81%

Cena Invariant (INVT) v reálném čase je $0.00107903. Za posledních 24 hodin se INVT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00103738 do maxima $ 0.00108178, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena INVT v historii je $ 0.00238396, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena INVT se za poslední hodinu změnila o +3.09%, za 24 hodin o +2.05% a za posledních 7 dní o +0.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Invariant (INVT)

$ 41.81K
$ 41.81K

--
----

$ 190.20K
$ 190.20K

39.56M
39.56M

180,000,000.0
180,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Invariant je $ 41.81K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu INVT je 39.56M, přičemž celková zásoba je 180000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 190.20K.

Historie cen v USD pro Invariant (INVT)

Během dnešního dne byla změna ceny Invariant na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Invariant na USD  $ -0.0002500905.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Invariant na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Invariant na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.05%
30 dní$ -0.0002500905-23.17%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Invariant (INVT)

Invariant is a multichain DeFi protocol built on the SVM, currently live on Solana, Eclipse, and Sonic, with continuous expansion into new ecosystems. It stands as one of the most innovative projects in DeFi, pushing the boundaries of the concentrated liquidity market maker (CLMM) model. Invariant introduces a range of unique features that enhance capital efficiency and simplify liquidity provision. To date, the protocol has processed over $5B in cumulative trading volume.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Invariant (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Invariant (INVT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Invariant (INVT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Invariant.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Invariant!

INVT na místní měny

Tokenomika pro Invariant (INVT)

Pochopení tokenomiky Invariant (INVT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu INVT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Invariant (INVT)

Jakou hodnotu má dnes Invariant (INVT)?
Aktuální cena INVT v USD je 0.00107903 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena INVT v USD?
Aktuální cena INVT v USD je $ 0.00107903. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Invariant?
Tržní kapitalizace INVT je $ 41.81K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem INVT v oběhu?
Objem INVT v oběhu je 39.56M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) INVT?
INVT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00238396 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) INVT?
INVT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování INVT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování INVT je -- USD.
Dosáhne INVT letos vyšší ceny?
INVT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenINVT, kde najdete podrobnější analýzu.
