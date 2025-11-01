BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Introvert Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen INTROVERT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend INTROVERT.

Více informací o INTROVERT

Informace o ceně INTROVERT

Co je to INTROVERT

Oficiální webové stránky INTROVERT

Tokenomika pro INTROVERT

Předpověď cen INTROVERT

Logo Introvert Coin

Introvert Coin Cena (INTROVERT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 INTROVERT na USD

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Introvert Coin (INTROVERT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:56:05 (UTC+8)

Informace o ceně Introvert Coin (INTROVERT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00183675
$ 0.00183675$ 0.00183675

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.92%

-0.92%

Cena Introvert Coin (INTROVERT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se INTROVERT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena INTROVERT v historii je $ 0.00183675, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena INTROVERT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -0.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Introvert Coin (INTROVERT)

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

--
----

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

999.42M
999.42M 999.42M

999,421,039.390059
999,421,039.390059 999,421,039.390059

Aktuální tržní kapitalizace Introvert Coin je $ 7.45K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu INTROVERT je 999.42M, přičemž celková zásoba je 999421039.390059. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.45K.

Historie cen v USD pro Introvert Coin (INTROVERT)

Během dnešního dne byla změna ceny Introvert Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Introvert Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Introvert Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Introvert Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-19.75%
60 dní$ 0-13.06%
90 dní$ 0--

Co je Introvert Coin (INTROVERT)

$INTROVERT is a meme coin built on Solana that channels the humor, culture, and energy of one of the largest male meme communities on X. The project represents a satirical take on “introvert culture,” blending social commentary with viral internet humor. While primarily entertainment-driven, $INTROVERT aims to cultivate a tight-knit community of like-minded holders through content, engagement, and meme-based campaigns.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Introvert Coin (INTROVERT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Introvert Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Introvert Coin (INTROVERT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Introvert Coin (INTROVERT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Introvert Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Introvert Coin!

INTROVERT na místní měny

Tokenomika pro Introvert Coin (INTROVERT)

Pochopení tokenomiky Introvert Coin (INTROVERT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu INTROVERT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Introvert Coin (INTROVERT)

Jakou hodnotu má dnes Introvert Coin (INTROVERT)?
Aktuální cena INTROVERT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena INTROVERT v USD?
Aktuální cena INTROVERT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Introvert Coin?
Tržní kapitalizace INTROVERT je $ 7.45K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem INTROVERT v oběhu?
Objem INTROVERT v oběhu je 999.42M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) INTROVERT?
INTROVERT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00183675 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) INTROVERT?
INTROVERT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování INTROVERT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování INTROVERT je -- USD.
Dosáhne INTROVERT letos vyšší ceny?
INTROVERT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenINTROVERT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:56:05 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží", a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

