Dnešní aktuální cena Infinite Trading Protocol je 0.02113688 USD. Sledujte aktualizace cen ITP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ITP.

Logo Infinite Trading Protocol

Infinite Trading Protocol Cena (ITP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ITP na USD

+3.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Infinite Trading Protocol (ITP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:43:19 (UTC+8)

Informace o ceně Infinite Trading Protocol (ITP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02020129
Nejnižší za 24 h
$ 0.02189977
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02020129
$ 0.02189977
$ 0.02969891
$ 0.01241365
+0.72%

+4.10%

+6.36%

+6.36%

Cena Infinite Trading Protocol (ITP) v reálném čase je $0.02113688. Za posledních 24 hodin se ITP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02020129 do maxima $ 0.02189977, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ITP v historii je $ 0.02969891, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01241365.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ITP se za poslední hodinu změnila o +0.72%, za 24 hodin o +4.10% a za posledních 7 dní o +6.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Infinite Trading Protocol (ITP)

$ 99.53K
--
$ 13.93M
4.72M
660,146,957.2169611
Aktuální tržní kapitalizace Infinite Trading Protocol je $ 99.53K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ITP je 4.72M, přičemž celková zásoba je 660146957.2169611. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.93M.

Historie cen v USD pro Infinite Trading Protocol (ITP)

Během dnešního dne byla změna ceny Infinite Trading Protocol na USD  $ +0.00083261.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Infinite Trading Protocol na USD  $ -0.0039160487.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Infinite Trading Protocol na USD  $ -0.0041027952.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Infinite Trading Protocol na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00083261+4.10%
30 dní$ -0.0039160487-18.52%
60 dní$ -0.0041027952-19.41%
90 dní$ 0--

Co je Infinite Trading Protocol (ITP)

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Infinite Trading Protocol (ITP)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Infinite Trading Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Infinite Trading Protocol (ITP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Infinite Trading Protocol (ITP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Infinite Trading Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Infinite Trading Protocol!

ITP na místní měny

Tokenomika pro Infinite Trading Protocol (ITP)

Pochopení tokenomiky Infinite Trading Protocol (ITP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ITP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Infinite Trading Protocol (ITP)

Jakou hodnotu má dnes Infinite Trading Protocol (ITP)?
Aktuální cena ITP v USD je 0.02113688 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ITP v USD?
Aktuální cena ITP v USD je $ 0.02113688. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Infinite Trading Protocol?
Tržní kapitalizace ITP je $ 99.53K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ITP v oběhu?
Objem ITP v oběhu je 4.72M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ITP?
ITP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02969891 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ITP?
ITP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01241365 USD.
Jaký je objem obchodování ITP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ITP je -- USD.
Dosáhne ITP letos vyšší ceny?
ITP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenITP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:43:19 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

