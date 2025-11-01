BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena InfiniFi USD je 0.999659 USD. Sledujte aktualizace cen IUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IUSD.Dnešní aktuální cena InfiniFi USD je 0.999659 USD. Sledujte aktualizace cen IUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IUSD.

Více informací o IUSD

Informace o ceně IUSD

Co je to IUSD

Bílá kniha pro IUSD

Tokenomika pro IUSD

Předpověď cen IUSD

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo InfiniFi USD

InfiniFi USD Cena (IUSD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 IUSD na USD

$0.999671
$0.999671$0.999671
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny InfiniFi USD (IUSD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:34:38 (UTC+8)

Informace o ceně InfiniFi USD (IUSD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.999454
$ 0.999454$ 0.999454
Nejnižší za 24 h
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Nejvyšší za 24 h

$ 0.999454
$ 0.999454$ 0.999454

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.903172
$ 0.903172$ 0.903172

-0.01%

-0.01%

-0.02%

-0.02%

Cena InfiniFi USD (IUSD) v reálném čase je $0.999659. Za posledních 24 hodin se IUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.999454 do maxima $ 1.0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IUSD v historii je $ 1.11, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.903172.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IUSD se za poslední hodinu změnila o -0.01%, za 24 hodin o -0.01% a za posledních 7 dní o -0.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu InfiniFi USD (IUSD)

$ 171.82M
$ 171.82M$ 171.82M

--
----

$ 171.82M
$ 171.82M$ 171.82M

171.87M
171.87M 171.87M

171,872,345.506672
171,872,345.506672 171,872,345.506672

Aktuální tržní kapitalizace InfiniFi USD je $ 171.82M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IUSD je 171.87M, přičemž celková zásoba je 171872345.506672. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 171.82M.

Historie cen v USD pro InfiniFi USD (IUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny InfiniFi USD na USD  $ -0.0001423906126177.
Za posledních 30 dní byla změna ceny InfiniFi USD na USD  $ -0.0000786731.
Za posledních 60 dní byla změna ceny InfiniFi USD na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny InfiniFi USD na USD  $ -0.0000346179555994.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0001423906126177-0.01%
30 dní$ -0.0000786731-0.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ -0.0000346179555994-0.00%

Co je InfiniFi USD (IUSD)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj InfiniFi USD (IUSD)

Bílá kniha

Předpověď ceny InfiniFi USD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít InfiniFi USD (IUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva InfiniFi USD (IUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro InfiniFi USD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny InfiniFi USD!

IUSD na místní měny

Tokenomika pro InfiniFi USD (IUSD)

Pochopení tokenomiky InfiniFi USD (IUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně InfiniFi USD (IUSD)

Jakou hodnotu má dnes InfiniFi USD (IUSD)?
Aktuální cena IUSD v USD je 0.999659 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IUSD v USD?
Aktuální cena IUSD v USD je $ 0.999659. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace InfiniFi USD?
Tržní kapitalizace IUSD je $ 171.82M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IUSD v oběhu?
Objem IUSD v oběhu je 171.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IUSD?
IUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.11 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IUSD?
IUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.903172 USD.
Jaký je objem obchodování IUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IUSD je -- USD.
Dosáhne IUSD letos vyšší ceny?
IUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:34:38 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se InfiniFi USD (IUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

