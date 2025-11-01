BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena iLuminary Token je 0.01711261 USD. Sledujte aktualizace cen ILMT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ILMT.

iLuminary Token Cena (ILMT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ILMT na USD

$0.01711261
$0.01711261$0.01711261
+19.00%1D
Informace o ceně iLuminary Token (ILMT) (USD)

Cena iLuminary Token (ILMT) v reálném čase je $0.01711261. Za posledních 24 hodin se ILMT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01436759 do maxima $ 0.01711321, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ILMT v historii je $ 0.03000248, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00183544.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ILMT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +19.10% a za posledních 7 dní o +29.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu iLuminary Token (ILMT)

Aktuální tržní kapitalizace iLuminary Token je $ 273.05K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ILMT je 15.96M, přičemž celková zásoba je 139389969.730026. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.39M.

Historie cen v USD pro iLuminary Token (ILMT)

Během dnešního dne byla změna ceny iLuminary Token na USD  $ +0.00274378.
Za posledních 30 dní byla změna ceny iLuminary Token na USD  $ +0.0302272419.
Za posledních 60 dní byla změna ceny iLuminary Token na USD  $ +0.0359660190.
Za posledních 90 dní byla změna ceny iLuminary Token na USD  $ +0.008355556070656735.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00274378+19.10%
30 dní$ +0.0302272419+176.64%
60 dní$ +0.0359660190+210.17%
90 dní$ +0.008355556070656735+95.42%

Co je iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj iLuminary Token (ILMT)

Předpověď ceny iLuminary Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít iLuminary Token (ILMT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva iLuminary Token (ILMT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro iLuminary Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny iLuminary Token!

ILMT na místní měny

Tokenomika pro iLuminary Token (ILMT)

Pochopení tokenomiky iLuminary Token (ILMT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ILMT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně iLuminary Token (ILMT)

Jakou hodnotu má dnes iLuminary Token (ILMT)?
Aktuální cena ILMT v USD je 0.01711261 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ILMT v USD?
Aktuální cena ILMT v USD je $ 0.01711261. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace iLuminary Token?
Tržní kapitalizace ILMT je $ 273.05K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ILMT v oběhu?
Objem ILMT v oběhu je 15.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ILMT?
ILMT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03000248 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ILMT?
ILMT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00183544 USD.
Jaký je objem obchodování ILMT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ILMT je -- USD.
Dosáhne ILMT letos vyšší ceny?
ILMT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenILMT, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

