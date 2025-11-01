iLuminary Token Cena (ILMT)
Cena iLuminary Token (ILMT) v reálném čase je $0.01711261. Za posledních 24 hodin se ILMT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01436759 do maxima $ 0.01711321, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ILMT v historii je $ 0.03000248, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00183544.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ILMT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +19.10% a za posledních 7 dní o +29.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace iLuminary Token je $ 273.05K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ILMT je 15.96M, přičemž celková zásoba je 139389969.730026. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.39M.
Během dnešního dne byla změna ceny iLuminary Token na USD $ +0.00274378.
Za posledních 30 dní byla změna ceny iLuminary Token na USD $ +0.0302272419.
Za posledních 60 dní byla změna ceny iLuminary Token na USD $ +0.0359660190.
Za posledních 90 dní byla změna ceny iLuminary Token na USD $ +0.008355556070656735.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00274378
|+19.10%
|30 dní
|$ +0.0302272419
|+176.64%
|60 dní
|$ +0.0359660190
|+210.17%
|90 dní
|$ +0.008355556070656735
|+95.42%
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.
🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.
🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.
🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.
🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.
🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen.
