BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Idle Network je 0.00733572 USD. Sledujte aktualizace cen IDLE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IDLE.Dnešní aktuální cena Idle Network je 0.00733572 USD. Sledujte aktualizace cen IDLE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IDLE.

Více informací o IDLE

Informace o ceně IDLE

Co je to IDLE

Oficiální webové stránky IDLE

Tokenomika pro IDLE

Předpověď cen IDLE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Idle Network

Idle Network Cena (IDLE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 IDLE na USD

$0.00733572
$0.00733572$0.00733572
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Idle Network (IDLE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:58:20 (UTC+8)

Informace o ceně Idle Network (IDLE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 0.00144241
$ 0.00144241$ 0.00144241

--

--

-33.16%

-33.16%

Cena Idle Network (IDLE) v reálném čase je $0.00733572. Za posledních 24 hodin se IDLE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IDLE v historii je $ 1.74, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00144241.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IDLE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -33.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Idle Network (IDLE)

$ 545.07K
$ 545.07K$ 545.07K

--
----

$ 733.57K
$ 733.57K$ 733.57K

74.30M
74.30M 74.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Idle Network je $ 545.07K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IDLE je 74.30M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 733.57K.

Historie cen v USD pro Idle Network (IDLE)

Během dnešního dne byla změna ceny Idle Network na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Idle Network na USD  $ -0.0067683519.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Idle Network na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Idle Network na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0067683519-92.26%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Idle Network (IDLE)

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Idle Network (IDLE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Idle Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Idle Network (IDLE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Idle Network (IDLE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Idle Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Idle Network!

IDLE na místní měny

Tokenomika pro Idle Network (IDLE)

Pochopení tokenomiky Idle Network (IDLE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IDLE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Idle Network (IDLE)

Jakou hodnotu má dnes Idle Network (IDLE)?
Aktuální cena IDLE v USD je 0.00733572 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IDLE v USD?
Aktuální cena IDLE v USD je $ 0.00733572. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Idle Network?
Tržní kapitalizace IDLE je $ 545.07K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IDLE v oběhu?
Objem IDLE v oběhu je 74.30M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IDLE?
IDLE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.74 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IDLE?
IDLE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00144241 USD.
Jaký je objem obchodování IDLE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IDLE je -- USD.
Dosáhne IDLE letos vyšší ceny?
IDLE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIDLE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:58:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Idle Network (IDLE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,988.47
$109,988.47$109,988.47

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.98
$3,874.98$3,874.98

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02467
$0.02467$0.02467

-23.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.80
$185.80$185.80

-1.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.98
$3,874.98$3,874.98

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,988.47
$109,988.47$109,988.47

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.80
$185.80$185.80

-1.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5022
$2.5022$2.5022

-0.86%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.10
$1,088.10$1,088.10

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08968
$0.08968$0.08968

+79.36%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.06480
$0.06480$0.06480

+224.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.06480
$0.06480$0.06480

+224.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0046773
$0.0046773$0.0046773

+138.39%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00226
$0.00226$0.00226

+88.33%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000831
$0.0000831$0.0000831

+66.20%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.152
$20.152$20.152

+56.65%