Dnešní aktuální cena Icopax je 0.00463993 USD. Sledujte aktualizace cen $IPAX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Více informací o $IPAX

Informace o ceně $IPAX

Co je to $IPAX

Bílá kniha pro $IPAX

Oficiální webové stránky $IPAX

Tokenomika pro $IPAX

Předpověď cen $IPAX

Icopax Cena ($IPAX)

Aktuální cena 1 $IPAX na USD

$0.00463993
$0.00463993$0.00463993
+14.50%1D
Graf aktuální ceny Icopax ($IPAX)
Informace o ceně Icopax ($IPAX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00403477
$ 0.00403477$ 0.00403477
Nejnižší za 24 h
$ 0.00525542
$ 0.00525542$ 0.00525542
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00403477
$ 0.00403477$ 0.00403477

$ 0.00525542
$ 0.00525542$ 0.00525542

$ 0.054483
$ 0.054483$ 0.054483

$ 0.00196323
$ 0.00196323$ 0.00196323

-3.20%

+14.55%

-4.30%

-4.30%

Cena Icopax ($IPAX) v reálném čase je $0.00463993. Za posledních 24 hodin se $IPAX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00403477 do maxima $ 0.00525542, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $IPAX v historii je $ 0.054483, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00196323.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $IPAX se za poslední hodinu změnila o -3.20%, za 24 hodin o +14.55% a za posledních 7 dní o -4.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Icopax ($IPAX)

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

300.00M
300.00M 300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Icopax je $ 1.39M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $IPAX je 300.00M, přičemž celková zásoba je 300000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.39M.

Historie cen v USD pro Icopax ($IPAX)

Během dnešního dne byla změna ceny Icopax na USD  $ +0.00058918.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Icopax na USD  $ -0.0031690220.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Icopax na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Icopax na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00058918+14.55%
30 dní$ -0.0031690220-68.29%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Icopax ($IPAX)

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know.

With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth.

ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Icopax (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Icopax ($IPAX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Icopax ($IPAX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Icopax.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Icopax!

$IPAX na místní měny

Tokenomika pro Icopax ($IPAX)

Pochopení tokenomiky Icopax ($IPAX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $IPAX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Icopax ($IPAX)

Jakou hodnotu má dnes Icopax ($IPAX)?
Aktuální cena $IPAX v USD je 0.00463993 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $IPAX v USD?
Aktuální cena $IPAX v USD je $ 0.00463993. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Icopax?
Tržní kapitalizace $IPAX je $ 1.39M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $IPAX v oběhu?
Objem $IPAX v oběhu je 300.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $IPAX?
$IPAX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.054483 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $IPAX?
$IPAX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00196323 USD.
Jaký je objem obchodování $IPAX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $IPAX je -- USD.
Dosáhne $IPAX letos vyšší ceny?
$IPAX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$IPAX, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

