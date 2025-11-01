BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ice Land je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ICELAND v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ICELAND.

Více informací o ICELAND

Informace o ceně ICELAND

Co je to ICELAND

Oficiální webové stránky ICELAND

Tokenomika pro ICELAND

Předpověď cen ICELAND

Logo Ice Land

Ice Land Cena (ICELAND)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ICELAND na USD

--
----
+42.60%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Ice Land (ICELAND)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:42:38 (UTC+8)

Informace o ceně Ice Land (ICELAND) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+42.66%

+20.34%

+20.34%

Cena Ice Land (ICELAND) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ICELAND obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ICELAND v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ICELAND se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o +42.66% a za posledních 7 dní o +20.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ice Land (ICELAND)

$ 277.72K
$ 277.72K$ 277.72K

--
----

$ 277.72K
$ 277.72K$ 277.72K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Ice Land je $ 277.72K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ICELAND je 420.69T, přičemž celková zásoba je 420690000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 277.72K.

Historie cen v USD pro Ice Land (ICELAND)

Během dnešního dne byla změna ceny Ice Land na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ice Land na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ice Land na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ice Land na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+42.66%
30 dní$ 0-8.44%
60 dní$ 0-55.76%
90 dní$ 0--

Co je Ice Land (ICELAND)

Ice Land is the alter ego of Landwolf, one of the characters in Matt Furie's "Boy's Club" comic series.

For those unfamiliar with the "Boy's Club" comic series, it is a comic created by legendary artist Matt Furie, who is known for being the creator and founder of the most famous meme of all, Pepe. Pepe is one of 4 main characters in the comic along with Landwolf, Brett, and Andy. In the book, he created an alter ego persona for each of the main characters, and Ice Land is the alter ego of Landwolf.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Ice Land (ICELAND)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ice Land (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ice Land (ICELAND) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ice Land (ICELAND) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ice Land.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ice Land!

ICELAND na místní měny

Tokenomika pro Ice Land (ICELAND)

Pochopení tokenomiky Ice Land (ICELAND) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ICELAND hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ice Land (ICELAND)

Jakou hodnotu má dnes Ice Land (ICELAND)?
Aktuální cena ICELAND v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ICELAND v USD?
Aktuální cena ICELAND v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ice Land?
Tržní kapitalizace ICELAND je $ 277.72K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ICELAND v oběhu?
Objem ICELAND v oběhu je 420.69T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ICELAND?
ICELAND dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ICELAND?
ICELAND dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ICELAND?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ICELAND je -- USD.
Dosáhne ICELAND letos vyšší ceny?
ICELAND může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenICELAND, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:42:38 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

